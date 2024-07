Tagasi 24.07.24, 17:15 Raadiohommikus: kaitsetööstusest läbi ehitusmaterjalide tootmise disainini Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis uurime kindral Martin Heremi valikute, Tallinki poolaasta-tulemuste, aga ka Eesti ventilatsioonilahenduste tootja müügiplaanide kohta.

Hommikuprogrammis on külas Martin Herem Foto: Raul Mee

Sel nädalal sai avalikuks teade, et Hispaania suurettevõte ostis viiendiku Eesti ventilatsioonilahenduste tootjast ETS Nord ning lähiaastatel on globaalsel tegijal plaanis saada lausa ETS Nordi enamusosanikuks. Hommikuprogrammis küsime ETS Nordi juhatuse esimehelt Urmas Hiielt telefoniintervjuus müügi tagamaade ja ettevõtte olukorra kohta lähemalt.

Samuti mõned päevad tagasi sai avalikkus teada, et hiljuti kaitseväe juhataja kohalt lahkunud kindral Martin Herem liitub Milrem Roboticsi meeskonnaga. Uurime hetkel Ukrainas viibivalt kindralilt, miks nii kiire otsus uue töökoha osas ning mida ta Milremis täpsemalt tegema hakkab.

Neljapäeva hommikul jõuavad avalikkuse ette Tallink Grupi poolaasta majandustulemused ning neid kommenteerib hommikuprogrammis ettevõtte juht Paavo Nõgene.

Disainiagentuur NOPE juhatuse liikmelt ja disainerilt Nele Eriksonilt uurime aga, kuidas on väike disainifirma majanduslanguse üle elanud ning kas nende klientide seas on näha ka juba optimismi.

Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ning Lauri Leet.

Edasi on võimalik raadiopäeva jooksul kuulata järgmisi saateid:

11:00-12:00 “Globaalne pilk”. Seekordses saates teeme tiiru Põhja- ja Lõuna-Koreas. Räägime, kas Põhja-Korea ja vangla vahele võib tõmmata võrdusmärgi, millal ja miks kogesid põhjakorealased viimati oma riigis vabadust ning mis viitab sellele, et Põhja-Korea eliidis on tugevalt esile tõusnud just naised.

Saate teises osas räägime Lõuna-Koreast, sealsest majandusimest ja suurest lõivust, mida nüüd riigi elanikel maksta tuleb. Räägime edule orienteeritud ühiskonna pahupoolest ning sellest, kuidas suhtuvad lõunakorealased põhjakorealastesse. Saates on külas Korea ekspert Erki Loigom, saadet juhib Pille Ivask.

12:00-13:00 “Kinnisvaratund”. Kuidas kulgeb olukord ärikinnisvaraturul, ent eriti järjest enam pingestuval büroopindade turul? Mida büroopindade turul pakutakse, et rentnikke saada paremini ja rohkem omale? Kus peituvad kujunenud olukorra põhjused?

Saates tuleb juttu büroopindade allahindlustest, energiasäästust, kas, kuhu ja mida üldse ehitada ning mis on tulemas – aga loomulikult ka ESG-st. Mais toimunud Äripäeva 8. Kinnisvaraarenduse konverentsi paneelis räägivad Nõustamisbüroo Colliers partner Margus Tinno, LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim ja EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla. Moderaatoriks on Lauri Leet.

Saatejuht on Kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson.

13.00-14.00 “Äri Eestimaal”. Väljaspool pealinna tegutsevatele ettevõtetele keskenduva saatesarja seekordne sihtkoht on Viljandi. Seal on üle kümne aasta tegutsenud restaureerimisettevõte Maakivist.

Kivimüüride ladumise ja maakivide lõhkumisega alustanud ettevõte on praeguseks tegevust laiendanud ning taastatakse nii vanu hooneid kui linnuseid ning otsapidi tegutsetakse ka kinnisvaraarenduses.

Ettevõtte juht ning suur kivientsusiast Hardi-Sander Luik räägib saates, kuidas nende ettevõte on valdkonda varjusurmast välja toonud, kuidas nad leiavad ja koolitavad väikelinnas spetsialiste ning millised tootluse ootused on seoses luksusvilla Dolli rajamisega Viljandis.

Saatejuht on Eget Velleste.

15:00-16:00 “Investeerimisportfell 2030”. Seekordne Investeerimisportfell 2030 keskendub sellele, mida noppida oma portfelli, et tootlus järgmise 10 aasta jooksul oleks maksimaalne.

Saate esimeses pooles pakume Teile kuulamiseks InvesteerimisFestivalil aset leidnud aruteluringi, kus osalesid Harju Elektri finantsjuht Priit Treial, TKM Grupi juht Raul Puusepp ning Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim. Investori jaoks olulisi küsimusi esitas ettevõtete juhtidele Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe. Muuhulgas tuli juttu dividendipoliitika jätkusuutlikkusest ning sellest, kust leitakse kasv.

Saate teises pooles pakume teile samalt festivalilt kuulamiseks pikka vaadet nii Eesti kui globaalsete turgude kontekstis. Seda kaardistavad SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees, kes tõstavad investeerimisideena lauale muuhulgas ka erineavid võlakirjainstrumente. Neid küsitles Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

