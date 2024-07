Tagasi 26.07.24, 15:04 Kusti Salmi asemik Kaimo Kuusk aeglasest otsustamisest: no pagan, vanduma ajab! Kaitseministeeriumi uue kantsleri kandidaat, endine Ukraina suursaadik Kaimo Kuusk plaanib siinsele kaitsetööstusele hoogu anda.

Ukrainas oli Kaimo Kuusk (paremal) Eesti suursaadik alates 2019. aastast. Mullu liikus ta Eesti suursaadikuks Leedus. Foto: Liis Treimann

Kuusk tõdes, et ta pettuks, kui omamaine kaitsetööstus ei saa tema ametis olemise ajal paremasse seisu. „Suurinvestorid ootavad meil neli aastat projektide kinnitusi, kooskõlastusi, Skandinaavias üks aasta. Mis värk see on? Ma oleks pettunud, kui me ei saa seda kõvasti-kõvasti lühemaks,“ ütles Kuusk. „Suured projektid võtavad meeletult kaua aega – et nad üldse käivituks.“

