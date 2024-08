Tagasi 11.08.24, 15:00 Raadiohommikus: Ukraina üllatusrünnak, kesine majanduspilt, intriig turismisektoris Nädala esimeses hommikuprogrammis uurime, miks Eesti turismisektorist tuleb viimasel ajal vastuolulisi sõnumeid. Ühest küljest kuuleme ettevõtjate murenoote, samas näitab värske statistika pigem positiivset trendi. Teemale heidab valgust Via Hansa Eesti tegevjuht Külli Karing, kes on ka Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu asepresident.

Raadiohommikus on külas Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Foto: Liis Treimann

Mida taotles Ukraina rünnak Venemaal Kurski oblastis ja kuidas see võiks mõjutada sõja edasist kulgu, räägib Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskuse juht Indrek Kannik.

Hommikuprogrammi külaline on Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Räägime panga värskeimatest tulemustest, pangandussektori üldseisust; kommenteerime viimast Eesti majanduse nukravõitu statistikat ja vaatame otsa valitsuse segasevõitu maksupaketile.

Stuudiost astub läbi ka börsitoimetuse juht Indrek Mäe, et heita pilk eeloleva nädala sündmustele ning turgude seisule.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00 - 12.00 “Kuum tool”.

Möödunud nädal tõi arenguid sõjarindelt, kui Ukraina viis sõja Venemaa territooriumile ja selle elanikeni. Saates „Kuum tool“ räägime julgeolekueksperdi Rainer Saksaga sellest, mis on olnud ukrainlaste edasised võimalused ja sammud ja ning uurime, kas ukrainlaste üllatusrünnak võib tuua arenguid rinnetel valitsenud patiseisu osas.

Saadet veab Eget Velleste.

12.00 - 13.00 “Tööandjate tund”.

Ühtegi uut ideed pole konkurentsivõimelise majandusruumi arendamiseks riigil vaja leida või välja mõelda. Olemasolevad plaanid on piisavalt head, need tuleks nüüd ellu viia, leiavad ettevõtjad saates “Tööandjate tund”.

Mida ettevõtjad languse kasvule pööramiseks esimesena ette võtaks, mis on Eesti pikaajalised eelised rahvusvahelises konkurentsis, mis sammud peavad tegema ettevõtted oma konkurentsivõime kasvatamiseks ja kuidas bürokraatia ettevõtlust lämmatab, sellest räägivad saates Nortal Eesti juht ja Eesti Infotehnoloogiaettevõtete Liidu president Ats Albre, Masinatööstuse MDC Max Daetwyler Eesti juht Kaili Vohnje ja Masinatööstuse liidu juht Andri Haran. Nad rõhutavad ka, et Tööandjate keskliidu ja teiste ettevõtlusliitude eest veetud üleskutse kasvatada ambitsiooni vajab järgimist lisaks ettevõtlusele ka poliitikas.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Saadet toetab Eesti Tööandjate Keskliit.

13.00 - 14.00 “Teeninduse teejuht”.

Tehnoloogia ja e-kaubanduse areng on kaasa toonud suure muutuse tarbijate käitumises. Saates selgitatakse, millised on erinevad kliendikanalid ja nende trendid. Kuidas muuta oma teenindust kliendisõbralikuks? Mida toob kaasa tehisintellekt? Mida saame täna võta kasutusse Euroopalt või Põhjamaadelt? Saatekülaline Tele2 erakliendimüügi ja klienditeeninduse juht Kristi Juhandi on kogenud juht, kes avab saates kliendisuhtluse telgitaguseid. Külaline räägib, kuidas eelistused ja suhtluskanalid on ajas muutunud ning kuidas klientide vajadusi paremini kaardistada.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00 - 16.00 “Lavajutud”.

Saates kuulete esmalt mööblitööstuse tippjuht Jonatan Karjust rääkimas aja maha võtmisest ja elus uue lehekülje pööramisest. Jonatan oli varem ajakirjanik ja suhtekorraldaja, kes otsustas oma elus täieliku kannapöörde teha. Saate teises pooles räägib tippjuht Alvar Tõruke kliima ja keskkonnaga seotud muredest, millega transpordisektor võitlema peab. Ettekanded on salvestatud mais toimunud Pärnu Tarneahelakonverentsil.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi

