Tagasi 12.08.24, 16:30 Energiaturu osalised: Kursk võib ka Eestis gaasi hinda kergitada Venemaa territooriumile üle kandunud sõda suurendas riski, et Ukraina kaudu Euroopasse suunduv gaasitransiit katkeb. Gazprom ei kontrolli juba mitu päeva ainsat Ukrainasse gaasi saatvat kompressorijaama ja ebakindlus muudkui kergitab gaasi hindu börsil.

Venemaal Kurski oblastis asuv Sudža gaasi mõõte- ja kompressorijaam on ainuke töötav jaam, mis saadab Gazpromi gaasi läbi Ukraina Euroopasse. Foto: Reuters/Scanpix

Ukraina relvajõud võtsid oma kontrolli all Sudža linna Venemaal Kurski oblastis, nende kohalolekut piirkonnas on tunnistanud ka Venemaa. Varem teadsid väikelinna vaid gaasituru huvilised. Just sealt läheb läbi gaasijuhe Sojuz, mille kaudu liigub kütus Orenburgi piirkonnast Ukraina kaudu Rumeeniasse, Ungarisse ja Slovakkiasse, kust see transporditakse edasi Tšehhi, Austriasse ja Itaaliasse.

