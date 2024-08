Tagasi 09.08.24, 13:30 Rindeteated: Ukraina üllatas vaenlast Ukraina on arvatavasti suutnud mõne päevaga hõivata sama suure ala, kui Venemaa poole aastaga: piirijoonest üle kihutanud ukrainlased ilmselgelt üllatasid vaenlast.

Morni näoga Vladimir Putin kuulab Kurski kuberneri raportit Foto: AP/Scanpix

”See, mida näeme Kurski oblastis, viitab sellele, et Ukraina suutis vastast üllatada. Kui kaks riiki on sõjas, siis riigipiiri tavapärases mõistes ei ole olemas. On konfliktijoon või potentsiaalne konfliktijoon, millel tegutsemise dünaamika määrab ära kaitsev pool, antud juhul Venemaa. Kuivõrd Venemaa ei suutnud end kaitsta, siis oli see neile ilmselgelt üllatus,“ rääkis kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitja kolonelleitnant Janek Kesselmann reedel.

