Tagasi 21.08.24, 10:39 Nortal ostis Briti ettevõtte Tarkvarafirma Nortal ostis Suurbritannia küberturbe konsultatsioonifirma 3DOT Solutions Limited, kes on Ühendkuningriigi kaitseväe ning luureteenistuste koostööpartner.

Nortali tegevjuhi ja suuromanik Priit Alamäe Foto: Andras Kralla

Nortali tegevjuhi ja suuromaniku Priit Alamäe sõnul teevad pikaajaline kaitsesektori kogemus, hea maine klientide seas ning tugev küberturbepädevus 3DOT Solutionsist neile ideaalse partneri. “Eriti oluline on see, et ettevõtte omandamisega suurendame oluliselt oma küberturbe võimekust, mille nõudlus üha kasvab USAs, Pärsia lahe riikides ja kogu Euroopas, nii kaitse- kui ka muudes sektorites,“ vahendab teade Alamäe sõnu.

