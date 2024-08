„Meil ei ole leping veel sõlmitud, kuid olen 99% kindel, et see tehing toimub,“ ütles Oleg Gross Lääne-Virumaa Uudistele . „Rakveres on nii palju pidureid peale pandud ja investeeringi siis Viljandisse,“ viitas ta volikogu opositsiooni vastuseisu tõttu venima jäänud Rakvere kõrghoone projektile.