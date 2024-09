Tagasi 02.09.24, 16:42 Raadiohommikus: värsked juhid ja julged juhtimised Teisipäevane Äripäeva raadihommik keskendub energeetika-, kinnisvara- ja lennundusäri kõrval ka haridusele.

Teisipäeva hommikul räägime telefoni teel energeetikavaldkonna spetsialisti Timo Tatariga. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeval jõudis avalikkuse ette teade, et pikaaegne majandusministeeriumi tippametnik, energeetikavaldkonna spetsialist Timo Tatar asus septembris tööle Leedu riigi energeetikafirma Ignitis Groupi Eesti tegevjuhiks. Telefoniintervjuus uurime Tatarilt, millega Leedu ettevõte Tatari enda juurde meelitas ning kas ja kuidas ametnikuna kogunenud infot plaanib Leedu ettevõtet Eestis juhtides kasutada.

Läti lennufirma Air Balticuga seotud uudised viitavad nii sellele, et üsna pea on oodata ettevõtte aktsiate esmaemissiooni ning ka sellele, et ettevõtte strateegiline investor on sisuliselt leitud. Uurime hommikuprogrammis lennundusekspert Sven Kukemelkilt teema kohta täpsemalt.

Ärikinnisvarast räägime hommikul hiljuti tööandjat vahetunud Kaur Kaasikmäega, kes arendusettevõttest Favorte suundus Everaus Kinnisvarasse. Lisaks turuseisule plaanime Kaasikmäe käest küsida ka Favorte plaanide kohta.

Kooliaasta alguse puhul tuleb stuudiosse EBG Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla, kellel palume jagada kooliaasta alguse emotsioone ning rääkida ka erakooli majandamisest ja majandusharidusest.

Lisaks tuleb Äripäeva raadio stuudiosse Äripäeva analüütik Sigrid Kõiv Äripäeva Infopangast, kes tutvustab ülevaatlikult värskeid erakliinikute ja inseneribüroode aastaraporteid.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ning Lauri Leet.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Võtame pulkadeks lahti Modera võlakirjaemissiooni. Miks eelistati seekord aktsiakapitali asemel raha laenata, kui suur tõotab tulla huvi ning kuidas Moderal läheb, avab saates ettevõtte juht Raido Toonekurg.

Uurime, kas paralleelselt toimuv riigivõlakirjade emissioon võib huvi Modera vastu vähendada, ning arutleme, kuidas kujunes võlakirja intress.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Seekordses saates tuleb juttu e-poodide laienemisest Baltikumi ja Euroopasse. Selleks kutsusime saatesse oma kogemusi jagama Eesti looduskosmeetika tootja, Berrichi asutaja Berit Joosepi ning kunsti- ja koolitarvete jae- ja hulgimüüja Vunder tegevjuhi Jörgen Vaikjärve.

Saates räägivad osalejad, kuidas nad välisturule jõudsid, miks otsustati sinna üldse laieneda, millised on klientide erinevused ning kuidas tavakaubandus toetab e-poe müüki. Joosepi ja Vaikjärve räägivad ka sellest, mida nad plaanivad teha enda positsiooni parendamiseks välisturul ning kuidas toimub kaupade transport väliskliendile.

Saate lõpus jagatakse ka teistele e-poodidele soovitusi, mida silmas pidada ja millele tähelepanu pöörata, kui hakata välisturule laienema.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

Saate toob kuulajateni DPD Eesti.

15.00–16.00 “Töö ja palk”. Hooaja esimeses saates uurime, missugune on HR-valdkonna digiteadlikkus ja kuidas kulgeb digitaliseerimine. Teeme selgeks, mis on tark ja mis loll töö ning mis ülesanded võiks rahumeeli jätta AI kanda. Stuudios on külas Pille Parind-Nisula ja Martin Rajasalu Moticheckist ja üheskoos selgitame välja, missuguse ettevalmistusega tuleks tuleviku värbamismaailma vaadata.

Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

