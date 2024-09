Tagasi 03.09.24, 16:45 Raadiohommikus: suurettevõtja, võlakirjad, minister ja pidu! Hommikuprogramm tuleb seekord pidulik, sest kolmapäeval 4. septembril tähistab Äripäeva raadio 7. sünnipäeva.

Lisaks kildudele igapäevasest raadiotegemisest mängime äripäevlaste lemmiklugusid ja küsime peatoimetaja Mai Kroonmäelt, kuidas raadiol läheb ja milliseid üllatusi lähitulevik kuulajale pakub. Pidupäeva puhul näitab raadio otsepilti – Äripäeva kodulehel avaneb elav aken hommikuprogrammi otsestuudiosse.

Raadiohommikusse tuleb külla Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, kellega räägime Eesti majanduse väljavaadetest, riigieelarvest, maksupaketist ja julgetest otsustest, mis aitaksid kaasa majanduskasvule. Lisaks meenutame külalise jalajälge Äripäeva raadio saamisloos.

LHV vanemmaakler Marten Põllumees räägib aga Balti börsidel pakkumises olevatest võlakirjadest, mida on praegu õige rohkesti. Raha kaasavad nii ettevõtted, kui ka Eesti riik. Uurime, millised võlakirjad võiksid huvitada jaeinvestorit, millised institutsionaalseid ja kas baasintresside kukkumine toob kaasa ka huvi jahenemise selle instrumendi vastu.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega võtame seoses alanud kooliaastaga jutuks kutsehariduse ja põhikooli riigieksamite reformi ning eestikeelsele õppele ülemineku. Kuna Kristina Kallasest sai äsja taas Eesti 200 juht, siis küsime, kuidas erakonna üks asutajaid kavatseb poliitilise jõu langenud reitingu taas tõusule upitada.

Raadio sünnipäevahommikut veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Saates on külas Ehitusmaterjalide tootjate TOPis teise koha saavutanud Saint-Gobain Eesti juht Mart Arro ja Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juht Marina Vaganova, kes rääkisid, et ehitusmaterjalide turul eelmisel aastal alanud langus jätkub ka tänavu ja sektori olukord on nukker.

"Eelmisel aastal algas pärast tugevat 2022. aastat ehitusmaterjalide tootjate sektoris langus ja ka tänavu tuleb vaeva näha, et eelmise aasta tulemust korrata, sest turg on jätkuvalt ebakindel ja segane," rääkis olukorrast Mart Arro. „Käesolev poolaasta on alanud juba eelmisest nõrgemalt ja ka järgmisel aasta alguses veel suurt kasvu oodata ei ole, alles teises pooles on ehk tõus nähtavam. Mingit katastroofi küll ka näha ei ole, aga peame tänavuse tulemuse hoidmiseks vaeva nägema.“

Ka Marina Vaganova sõnul on liidu liikmete väitel tänavu tellimuste portfell väiksem ja hinnapäringuid vähe. Ka Eestis on konkurents suurenenud ja hinnasurve hangetel tugev. Võidab see, kes pakub kõige soodsamat hinda, aga kasumit selle pealt ei pruugita teenida. Kuigi ehitusmaterjalide hinnad on kahe aastaga statistikas tugevalt langenud, siis kasumlikkust tõstab siiski innovatsioon ja efektiivsus.

Räägime ka tööjõuturu olukorrast, kuidas riik saaks elavdada ehitussektorit ja milliseid regulatsioone võiks olla vähem.

13.00–14.00 “Logistikauudised eetris”. Saates räägitakse üle pika aja taas merendusest. Põhjuseid selleks on päris mitu, kuid eeskätt üks hiljutine uudis, milles teatatakse, et Eesti on võtnud endale eesmärgiks mängida võtmerolli Ukraina merenduse taastamises ning juhtida vastava programmi väljatöötamist ja elluviimist.

Tegemist on Eesti Kliimaministeeriumi algatusel ja koostöös Eesti Merendusklastri ja Ukraina partneritega välja töötatud UA Maritime Recovery Plan-i, ehk Ukraina merenduse taastamise kavaga. Et tegemist ei ole lihtsa ettevõtmisega, näitab ainuüksi selle planeeritav eelarve, mis ulatub üle poole miljardi euro ehk suurusjärku 600 miljonit.

Me kõik teame, mis seisus on Eesti riigi rahaline seis, kust selline summa võetakse ja millist abi täpsemalt Eesti saab Ukrainale pakkuda? Sellest ja veel paljust muust saates räägitaksegi.

Stuudios on kaks selle projekti eestvedajat, hiljuti asutatud Eesti Merendusklastri juhatuse esimees Riina Palu ja juhatuse liige Ahto Pärl. Saadet juhib Äripäeva Logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Maksa imeline taastumisvõime sõltub eluviisist ja toitumisest.

Inimkeha üks suuremaid organeid maks on nagu ämblikmees, kellel on palju andeid, millest üks imelisemaid on tema taastumisvõime. Saates räägib ennetusmeditsiini üks eestvedajaid Eestis dr Sergey Saadi raamatu “Tervise taastamine. Leidke oma ainevahetuse tüüp ja taastage maksa tervis” põhjal sellest, kuidas elustiili ja toitumisega oma maksa tervist toetada.

Saatest saad teada, mis juhtub siis, kui maks oma ülesannetega enam toime ei tule, millised on maksahaiguste levinumad sümptomid ja miks tekib rasvmaks. Dr Saadi paneb kuulajale südamele, et usaldusväärsed suhted toiduga saavad alguse lapsepõlvest ning seetõttu on lapsevanemal peale enda tervise eest hoolitsemise oluline roll ka oma lapse toitumise kaudu tema supervõimete arendamises.

Saatejuht on Virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk.

