Tagasi 18.09.24, 08:13 Äripäeva peatoimetaja: ettevõtjad Michalit välja ei vilista Kui mullusel majanduskonverentsil Äriplaan oli ettevõtjate seas üksjagu ärritust toonase peaministri Kaja Kallase suhtes, siis seekord riigi äriplaani esitav Kristen Michal kasumimaksu otsusest olenemata saalilt vilekoori ei pälvi, märkis Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel konverentsi eel.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Foto: Andras Kralla

“Kohtusin enne konverentsi kahe ettevõtjaga, kes ütlesid, et nad ei tule Äriplaanile, kuna seal esineb Kaja Kallas,” ütles Mandel. “Usun, et Michal vana kogenud poliitikuna tajub, kellele ta räägib, ja ma arvan, et ta teeb hea esinemise. Ootan temalt konkreetsust kärbete osas ja vastust sellele, kuidas ta kavatseb ühiskonnas tuju tõsta.”

