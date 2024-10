Tagasi 02.10.24, 18:21 Raadiohommikus: Rail Balticu miljardihange ja sõjahirmu mõju kütuse hinnale Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Rail Balticu värskest ehitushankest, eskaleerunud sõjahirmu mõjust kütusehinnale, prognoosime USA ja Balti börside edasist liikumist ning lahkame Tallinki viimaseid müüginumbreid.

Hommikuprogrammi tuleb külla Tallinki juht Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Riigi ajaloo suurima taristuhanke mõju aitab hinnata taristufirma Trev-2 juht Sven Pertens.

Üha tuleohtlikum olukord Lähis-Idas on toonud kaasa nafta hinna kiire tõusu. Sellest, kas järsk hinnatõus kandub üle ka meie tanklakettide tabloodele, tuleb rääkima kütusemüüja Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Kuidas oleks pikaajalisel investoril kõige targem ennast nende uudiste valguses positsioneerida, annab põhjaliku ülevaate Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

Tallinki hommikul avaldatavaid müügitulemusi kommenteerib otse-eetris ettevõtte juht Paavo Nõgene.

Saadet juhivad Juhan Lang ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saate teemaks on tootmisvaldkonna juhtide ja spetsialistide arendamine. EBSi juhtimispraktikud tutvustavad uut, tootmise innovatsiooni ja juhtimise arenguprogrammi. Külas on Jari Kukkonen ja Kaarel Suuk äriülikoolist EBS.

Saatejuht on Esme Kassak.

11.00-12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Saates on külas metallitööstuse Leden Estonia tehasejuht Markko Varres, kellega räägime lean-juhtimisest ja ettevõtte teekonnast protsesside tõhustamisel. Uurime, mida on ettevõte sellest teekonnast õppinud ja millised on kõige olulisemad õppetunnid. Varres jagab ka oma juhtimise põhimõtteid ja selgitab, kuidas muudatusi juhtida.

Saadet juhib Harro Puusild.

13.00-14.00 “Ruutmeetrite taga”. Elukondlik kinnisvarasaade keskendub sel korral kodu vahetamisele. Uurime, millised on koduvahetuse isiklikud, majanduslikud aga ka ühiskondlikud põhjused. Räägime lahti kodu vahetamise erinevad võimalused ja lahendused muu hulgas ka laenusaamise võtmes.

Saates on külas Domus Kinnisvara kutseline maakler ja konsultant Iris Öpik ning Hüpoteeklaenude ASi juht Toomas Paju.

Saadet juhib Lauri Leet.

