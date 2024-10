Tagasi 15.10.24, 16:20 Noor horvaat jääb vanematekoju kauaks, eestlane lahkub vara Eelmisel aastal lahkus noor Euroopa Liidu elanik vanematekodust keskmiselt 26,3 aasta vanusena, kõige kauem jäi koju Horvaatia noor ja kõige kiiremini läks iseseisva elu peale noor soomlane, näitavad Eurostati andmed.

Trogiri sadamalinn. Foto: Dalibor Brlek, Scanpix

Eestlane lahkub vanematekodust keskmiselt 22,8 aasta vanusena, see on varem kui kümme aastat tagasi, mil lahkuti 24aastasena, aga on viimastel aastatel püsinud samana.

