Tagasi 12.10.24, 08:28 Tihe võitlus kodulaenuturul: pangad pakuvad üha magusamaid marginaale SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang kinnitab Äripäevale antud intervjuus, et kaheksa pakkujat Eesti kodulaenuturul jätkavad magusate marginaalidega. Samas on kliendibaas kodulaenude puhul muutumas.

Kui september oli aasta edukaim kuu kodulaenude poolest Bigbankile, siis suvel püstitas rekordeid SEB. Foto: Andras Kralla

Hallang nõustub, et kodulaenuturul käib tihe võitlus juba aasta algusest ning SEB jaoks on eriti edukad olnud selles konkurentsis suvekuud. Hallang toob välja, et kodulaenuturul on Eestis kaheksa pakkujat, kes kõik soovivad teha klientidele intressimarginaali mõttes atraktiivseid pakkumisi.

