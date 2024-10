Tagasi 16.10.24, 06:00 Meretuuleparkide arendajad ei taha hoogu maha võtta, poolikut parki pole ilmselt mõtet teha Meretuuleparkide arendajad oleksid valmis elektri tootmiseks 2030. aasta paiku ning nende vaimusilmas peaks igaühe meretuulepark andma aastas vähemalt 4 teravatt-tundi elektrit, ehkki riik toetaks praeguse plaani järgi kokku 2 teravatt-tunni jagu.

Turule mahub vaid ühe meretuulepargi toodangut ja sedagi mitte täiel määral. Foto: Liis Treimann

Utilitas Windi tegevjuht Rene Tammist ütles, et nende Saare-Liivi meretuulepark hakkaks tööle hiljemalt 2030. aastal ning loodetavasti varemgi. Tootmise suurusjärk oleks vähemalt 4 teravatt-tundi, kuigi potentsiaali on rohkemaks. Tuulepargiga on nad jõudnud keskkonnamõjude hindamise aruande koostamise juurde ning investeeritud on juba miljoneid eurosid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun