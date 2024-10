Täna teatas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), et jätkab läbirääkimisi kõikide enneolematu mahuga puidudiili noolivate firmadega. Nendeks on : põlevkivitööstusele Viru Keemia Grupp kuuluv VKG Fiber OÜ, USA naftahiiu ExxonMobili osalusega Norra firma Biojet AS, Kehra paberivabrik ehk “Horizon” Tselluloosi ja Paberi AS, Fibenoli omanike Apalta Tehnoloogia OÜ ja Pärnusse tehast plaaniv Hollandi firma Power2X Participations B.V.