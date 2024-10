Tagasi 26.10.24, 12:15 Raadiohitid: pangajuht lajatab optimismiga ja investor Toomas heidab pilgu halvimale investeeringule Nädala raadiohittides analüüsiti Eesti majanduse seisu, vaadeldi nii häid kui halbu investeerimisideid ja räägiti pankade kasumitest, kodulaenuturust, aga ka Hiina autotööstusest.

Madis Toomsalu ütles sel nädalal Äripäeva raadio hommikus, et usub, et paari aasta pärast on Eesti Euroopa üks kiiremini kasvavaid majandusi. Foto: Raul Mee

Nädala hitid:

LHV juhatuse esimees: me oleme paari aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi

LHV juhatuse esimees Madis Toomsalu usub Eesti majanduskasvu ja näeb tulevikku väga heledates toonides.

Toomsalu sõnul on Eesti majanduslangusest juba väljas või kohe välja astumas. Veel arvab juhatuse esimees, et meie majandus ei jää staatiliseks, vaid liigub aina rohkem üles. "Ennustamine on väga tänamatu töö, aga ma julgeks pakkuda, et me oleme paari-kolme aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi," rääkis Toomsalu. Intervjueeris Juhan Lang.

Ekspert ja kaupleja reastas kõige parema potentsiaaliga investeerimisideed

Põhjaliku analüüsi läbisid nii LHV, Tallink kui ka Harju Elekter. "Minu jaoks on LHV eikellegi maal. Tehniliselt mina seda ei vaata. Pigem on see fundamentalistide maailm," tõdes Veek.

On palju eksperte, kes on viimasel ajal kullaostu soovitanud. Ka Veek rääkis, mida ta kullast arvab. Intervjueeris Juhan Lang.

Margus Rink: intressimäärade langetus õhutab võitlust laenuklientide nimel

Hindasime Euroopa Keskpanga intressilangetuse mõju kohalikule pangandussektorile ja Eesti majandusele laiemalt ning arutlesime, kui kiire võiks olla tervislik intressilangetuse tempo.

Lisaks uurisime Coop Panga reedel avaldatud üheksa kuu tulemuste valguses, mis seisus on Coop Pank, kuidas edeneb eesmärkide täitmine ning miks ikkagi ei ole Coop Panga aktsia hind investorite soovitud kasvu näidanud.

Kuumal toolil istub Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink, saadet juhib Jana Saarkoppel.

Idueksperdid kaitsevad investor Toomase elu halvimat investeeringut

Investor Toomas katsetas aastaid tagasi iduinvesteerimist, kuid on sinna paigutatud raha pea täielikult kaotanud. Saates „Investor Toomase tund“ andsid ettevõtete tegevuse kohta aru Bikeepi asutaja Kristjan Lind ja Ampleri juhtinvestor Madis Müür.

Lisaks Bikeepi ja Ampleri sissevaatele tulid saates teemaks ka laiemalt iduinvesteerimine ning Funderbeami enda seis. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Ajakirjanike esmakohtumine Hiina autoga: hais võttis silmad märjaks

Praegu valmistavad Hiina autod nii Euroopale kui USAle kõvasti muret, ent esimesed eestlastelegi näidatud tulemused mõjusid amüsantselt.

Ajakirja Tehnikamaailm peatoimetaja Tõnu Ojala ja autoajakirjanik Kristjan Sooper räägivad enda esimestest kogemustest Hiina maasturiga Landwind. Praeguseks on Hiina autotööstus teinud aga meeletu arengu. Selle riigi elektriautosid ostetakse nii Euroopas kui USAs lausa sedavõrd palju, et mõlemal pool on astutud Hiina autode üleujutuse vältimiseks samme. Lisaks seonduvad nendega julgeolekuohud ja eetikaküsimused.

Ent kuidas Hiina nn elektripöördega autonduses läbimurde saavutas? Kas uued Hiina autod küündivad ikka Euroopas toodetute tasemeni? Ning mida tõotab tuua tulevik? Selle kõige üle „Autojuttudes“ arutletaksegi. Lisaks räägitakse Eesti aasta auto valimise tänavustest finalistidest. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

