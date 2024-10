Tagasi 27.10.24, 16:45 Raadiohommikus: ohu märgid investoritele, teateid USA valimistelt ning mille eest kiita oma juhti Äripäeva esmaspäevases raadiohommikus kuulete varahommikul tervitusi USAst, kuhu on läinud presidendi valimisi kajastama Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

Meelis Maasik räägib, mida investoritel nädalast oodata. Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik ja Andras Kralla vahendavad USA valimistega seotud arenguid terve nädala jooksul. Foto: Kollaaž/Andras Kralla/Liis Treimann

USA teemadel tuleb otsapidi rääkima ka Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik, ent mitte valimistest, vaid mida investorid võiksid algavast nädalast tähele panna. Näiteks võtame vaatluse alla USA pikaajaliste intressimäärade tõusu: miks on need üles läinud, kui FED ja teisedki keskpangad on intresse langetanud? Samuti vihjab Maasik ohu märkidele, mida indikaatorid näitavad.

Millal ja mis viisil viimati oma ülemust kiitsite? Kui te tunnete, et teil on ikka parimast parim juht, siis tasub seda ka avalikult teha. Registreerimine konkursile “Unistuste tööandja 2025” kestab kuni 31. oktoobrini. Näiteks on moodsal ajal üks kiiduväärt töökoha tunnus kampaania korraldajate andmetel ka hübriidtöö võimalus. Samal ajal oleme viimasel ajal kuulnud tuntud tippjuhte just töötajaid kontorisse tagasi ootamas.

Räägime heast juhtimisest Visionest Institute’i juhi ja konkursi korraldaja Anu-Mall Naaritsaga. Temaga on kaasas eelmise aasta unistuste tööandja võitja Sherli Taim, kes on ettevõtte Estanc personalijuht.

Uudiseid toimetab Ken Rohelaan ja saatejuht on Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Seekord räägime usu ja töö teemadel. Mis juhtub siis, kui kirikuõpetaja järsku ütleb, et ta ei usu enam jumalasse? Kas ta kõlbab siis veel kirikuõpetajana töötama või mitte? Ühest sellisest obskuursest näitest ateistliku kirikuõpetajaga kuuletegi. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on Swedbanki juht Olavi Lepp, kellega otsime seda kuldmuna, mille abil ettevõtted saaksid Eesti majanduse jõudsalt kasvama panna. Saadet juhib Igor Rõtov.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”. Külas on tööstussektori tippjuht ja tänavu ka aasta töösturi kandidaadiks esitatud Katre Kõvask, kellega räägime nii majandusolukorrast kui ka sellest, kuidas on õnnestunud veebruaris tootmist alustanud kaerajoogitehase YOOK Prodcutioni käivitamine. Ühtlasi uurime, millised on Kõvaski juhtimispõhimõtted, mis üheski olukorras alt ei vea. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kõlavad ettekanded äsja toimunud konverentsilt “Kuidas tööl ladusalt suhelda?”. Saate esimese pooles räägib õppejõuarenduse ekspert Katrin Aava sellest, kuidas suhelda kolleegiga, kes vastu töötab. Saate teises pooles tutvustab aga IMG Numeri teenustejuht Allan Kaunis, mida teha, kui vestluspartner ei avane ja teda on raske mõista.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiad siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun