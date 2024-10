Tagasi 10.10.24, 13:11 Aasta töösturiks esitati üheksa kandidaati Aasta töösturi konkursile esitati tänavu üheksa kandidaati, kelle hulgast selgub võitja 19. novembril.

Jaanus Vihand on üks üheksast esitatud kandidaadist. Foto: Andras Kralla

Tööstuse äriplaan 2025. Võitja valib välja žürii koos Äripäeva ja Tööstusuudiste lugejahääletusega – laureaat kuulutatakse välja konverentsil

Esile tõstetud tööstusjuhtide seas on nii elektroonika-, masina- ja metallitööstus, samuti toiduaine- ja joogitööstus, aga ka pakenditööstus.

Alvar Sass – Harju Elekter Eesti tegevjuht

Harju Elekter Eesti juht Alvar Sass aasta tehase tiitlit vastu võtmas. Foto: Raul Mee

Edastatud põhjenduses tunnustati, et Alvar Sass seab meeskonna alati esikohale ning läbi süstemaatilise töö saavutab koos tiimiga esmapilgul võimatuna näivaid sihte.

Eelmisel aastal liideti kaks seni eraldi tegutsenud ettevõtet üheks – ASiks Harju Elekter. Vaid nelja kuuga viis ta 330 töötajaga ettevõtte üle uuele ERP tarkvarale, mis oli tohutu hüpe efektiivsuse, kasumlikkuse ja meeskonnatöö poolest, kirjeldati Sassi tegusid.

Ta on juhina kaasanud arendustöösse aktiivselt ka tehaste töötajaid, pannud rõhku selgetele eesmärkidele ja digitaliseerimisele ning tõstnud au sisse tööohutuse. Tänavu kevadel pälvis Harju Elekter tiitli “Aasta tehas 2024”, kuna jäi silma väga hea lean-metoodikate juurutajana ja sellelt saadava kasu mõõtmisega.

Anti Tammo - Tammer OÜ juhatuse esimees

Tammeri juhatuse esimees Anti Tammo Foto: Johanna Adojaan

Esitatud põhjenduses meenutatakse Anti Tammo tsitaati; „Kriisid on läbi ajaloo osutunud Tammerile perioodiks, mil uusi turge ja ärisuundi leides kasvada. Kuna rasketel aegadel toimub tihti turgude ümberjagunemine, loob see omakorda hea võimaluse siseneda uude valdkonda.“ Nii kirjeldas Anti Tammo ettevõtte viimast suuremat investeeringut 2023. aasta hilissügisel.

Põhjenduses leitakse, et see tsitaat iseloomustab Anti Tammo juhitava pereettevõtte Tammer OÜ mõtteviisi, kus väljakutsetes nähakse võimalusi ja need võimalused viiakse ellu.

Jaanus Vihand – A. Le Coqi juhataja

A. Le Coqi juht Jaanus Vihand Foto: Raul Mee

Kandidaati esitades põhjendatakse, et Jaanus Vihandi juhtimisel on A. Le Coqi kui eksportija edu tõusnud uutesse kõrgustesse – A. Le Coq ekspordib üle maailma rohkem kui 70 riiki ja tutvustab kohaliku A. Le Coqi brändi kaudu Eestit ja Eesti toidutööstust kümnetele miljonitele.

Tunnustatakse, kuidas Jaanus Vihand seisab kindlalt ja tulihingeliselt toidutööstuse ettevõtete heaolu eest, näiteks kui oli vaja sektorit esindada magustatud jookide maksustamise teema juures. Kiidetakse Jaanus Vihandi koostööd kaitseministeeriumiga, panust kestlikkuse teemadesse ja nimetatakse mitmeid ettevõtte innovatsioone – turule on toodud uusi tooteid pea kõikides tooterühmades.

“Kokkuvõttes väärib Jaanus Vihand aasta töösturi tiitlit, kuna ta on kasvatanud A. Le Coqi rahvusvahelist tuntust, edendanud sektori arengut ja tõstnud esile kestlikkuse ning riigikaitse koostöö tähtsust,” kirjutati põhjenduses.

Katre Kõvask – YOOK Production tegevjuht

YOOKi juht Katre Kõvask Foto: Andras Kralla

Kandidaati esitades põhjendati, et Katre Kõvask on tuntud innovaatiliste lahenduste, turgumuutvate kaubamärkide looja ja arendajana ning tugevate juhtimisoskuste poolest. Viimased kaks aastat on ta juhtinud YOOK Production ASi, mis on kaerajookide tootja ja mida võib nimetada üheks Eesti innovaatilisemaks toidutööstuse projektiks. Tunnustatakse kuidas Katre Kõvask ja tema meeskond on loonud 14 miljoni euro suuruse investeeringu toel Baltikumi ühe keskkonnasõbralikuma toiduainetööstuse.

Tunnustatakse, et Katre Kõvaski juhtimisel on YOOKi meeskond toonud Eesti toidutööstuse rahvusvahelisele areenile, olles vähestest kodumaistest toiduainetööstustest, mille peamine eesmärk on eksport. Esimese seitsme kuuga on toodetud juba 400 000 liitrit kaerajooki ning ettevõtte tooted on jõudnud kõikide Eesti suurimate jaekettide lettidele ning kohviku- ja restoranisegmenti. Alustatud on eksporti Lätti ja Leetu.

Kiidetakse Kõvaski julgust ehitada nullist üles tööstus, mille sarnast pole varem Eestis tehtud. “Tema kirg ja asjatundlikkus valdkonna vastu on viinud YOOK-i kiiresse kasvu, ning see kombinatsioon on peamine põhjus, miks ettevõttel on kõik eeldused rahvusvahelise eduni jõudmiseks.”

Margus Jakobson – Incap Estonia tegevjuht

Incap Estonia tegevjuht Margus Jakobson Foto: Raul Mee

Kandidaati esitades kirjutati, et Margus Jakobsoni juhtimisel on Kuressaares tegutsev Incap Estonia majandustulemused olnud viimaste aastate jooksul stabiilselt kasvutrendis. Ettevõtte ärikasum oli 2023. aastal 1 695 000 eurot ja kasvas võrreldes 2022. aastaga 85% (2022: 918 000 eurot). Incap Estonia käive 2023.aastal oli 32,07 miljonit eurot. kasvades 3% võrreldes 2022. aastaga.

Tunnustatakse, kuidas Jakobsoni eestvedamisel on ettevõte liikunud tootmises üha keerukamate projektideni, millest mitmed on esimesed omalaadsed maailmas. Tema pingutustel on Incapi üheks olulisimaks läbilöögiks viimaste aastate jooksul koostöö kasv Skandinaavia ettevõtetega.

Meelis Jürgens – Estiko-Plastar juht

Estiko-Plastari juht Meelis Jürgens Foto: Raul Mee

Kandidaadi kohta kirjutati, et Meelis Jürgensi juhtimisel on ettevõte laienenud, võtnud sihikule mitmeid uusi turge ning tihedas koostöös arendatakse partnerite, teadusasutuste ja klientidega innovaatilisi pakendilahendusi, sealhulgas monostruktuurset materjalist valmistatud pakendeid, et vähendada keskkonnamõju ja suurendada toote rentaablust. Juba praegu suudavad nad 95% ulatuses vahetada plasti taaskasutatava või biotaaskasutatavad materjali vastu.

Peamised turud on Skandinaavia riigid, kus nõudlus kestlike pakendite järele kasvab. Vähemtähtis ei ole ka see, et Estiko-Plastaril on peresõbraliku tööandja kuldtase, kirjutati põhjenduses.

Sirli Männiksaar – Ericsson Eesti juht

Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar Foto: Andras Kralla

Kandidaati esitades põhjendati, et Sirli Männiksaare roll Eesti tööstuselus on oluline. Ta juhib ettevõtet, mis kuulub suurimate tööstusettevõtete ja eksportööride hulka. Samal ajal on Ericsson tegemas oma ajaloo suurimat investeeringut Eestisse – 155 miljonit eurot maksvat tootmis- ja tehnoloogiakeskust, mis peaks valmima 2026. aastal.

Suurettevõtte juhtimise ja suurprojekti vedamise kõrval on ta ka aktiivne majandus- ja tööstuselus kaasarääkija, kes juhib tähelepanu nii positiivsele kui ka teravatele probleemidele.

Urmas Hiie – ETS Nordi omanik ja juht

ETS Nordi omanik ja juht Urmas Hiie Foto: Erakogu

Kandidaadi kohta kirjutati, et Urmas Hiie on ise üles ehitanud tõeliselt automatiseeritud ja digitaliseeritud tehase, kus toodetakse kõrge lisandväärtusega tooteid – ventilatsiooniseadmeid. 2023. aastal pälvis kõrge tehnoloogilise tasemega tehas ka aasta tehase tiitli. Ettevõte on suutnud oma grupi käibe kasvatada 60-70 miljoni euro juurde, omades tehaseid ka teistes riikides.

Hoolimata sellest, et ETS Nordi sisenes suvel uus välisinvestor ja ettevõtete müük välisomanikele ei pälvi alati kõigi heakskiitu, on see siiski märk, et ETS Nord on ehitatud tugevaks ettevõtteks, mis suudab ka välisinvestorite tähelepanu püüda. Positiivne on seegi, et investeerigu toel jätkab ettevõte veelgi võimsamat kasvu, seisab põhjenduses.

Möödunud aasta sügisel valiti ETS Nord rahvusvahelisel Go Global Awards ekspordikonverentsil aasta tootjaks.

Veljo Konnimois – Radius Machining asutaja

Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois Foto: Raul Mee

Põhjenduses kirjutatakse, et Veljo Konnimois on olnud aastate jooksul tugev tööstuse eestkõneleja, kes on oma südameasjaks võtnud Eesti tööstuse tulevikuvõimaluste arendamise. Tema peamiseks fookuseks on tööstuse vundamendi ehk tööjõu järelkasvuga tegelemine.

Selle kõige kõrval on Veljo ka edukas ettevõtja ning olles eeskujuks paljudele, on panustanud olulisel määral ettevõtte arengusse nii uute kompetentside loomisega kui ka jätkuvalt digitaliseerides ja automatiseerides ettevõtte protsesse.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Veljo ei ole võib-olla ettevõtlusmaastikul mastaapidelt kõige suurema mõjuga, kuid kindlasti on ta olnud viimase aasta jooksul Eesti ettevõtluskeskkonna arendamisel üks kõige suurema mõju ja panusega tööstusjuhte, mis väärib laiemat tunnustamist.

Aasta töösturi konkurss Konkursi žüriisse kuuluvad aasta tööstur 2023 Taavi Madiberk, ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. Konkurssi korraldavad Äripäev, Tööstusuudised ja ABB Eesti.

