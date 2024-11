Tagasi 14.11.24, 17:09 Tallinna kesklinnas pikkadeks aastateks venima jäänud plaan sai uue alguse Tallinna linn teatas sel nädalal kesklinnas Hobujaama tänava kinnistute detailplaneeringu algatamisest pärast varasema detailplaneeringu 15 aastaks seisma jäämist, kuid alal krunte omav ettevõtja ei julge endiselt plaane teha.

Hobujaama 12 ja 14 krundid ootavad juba pikalt uut nägu. Nüüd võivad sinna tulla kuni 11korruselised hooned ja park. Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix

“Seal on väga pikk ajalugu,“ tõdes Hobujaama tänaval linnaga kõrvuti kinnistuid omava PalmGrupi juht ja omanik Janno Rokk. Rokk kirjeldas, et praeguseks on taas tema ja linna krunt eraldi, kuid vahepeal olid need kaasomandis. Nüüd on need taas lahku löödud ja sellega Roki sõnul ka juriidiline takistus kadunud, mis eelmise detailplaneeringu seisma jättis.