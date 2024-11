Tagasi 21.11.24, 11:32 Kinnisvaraekspert Kristiine keskuse ostust: üle pika aja ka üks tõeline suurtehing Kristiine keskuse tehing näitab nii turu paranemist kui ka Efteni kui vaieldamatult professionaalse turuosalise mõju ja rolli, ütles kinnisvaranõustamisfirma Colliers Internationali partner Margus Tinno.

Eesti investorite värskelt tehtud ettevõte EfTEN ABC4 ostis Soome börsiettevõttelt Citycon Kristiine keskuse. Foto: Liis Treimann

“Turg vajab praegu igasugust positiivset kindluse ja usu indikaatorit,“ sõnas Tinno ja märkis, et see on ilus ja vajalik tehing. Tema sõnul on oluline ka see, et Kristiine keskuse omandamine on üle pika aja üks tõeline suurtehing ehk selline tehing, kus varasem kaasomanik teisi välja ei osta.