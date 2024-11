Tagasi 26.11.24, 13:46 Investeerimisplatvorm Grünfin lõpetab tegevuse Roheinvesteeringutele keskendunud investeerimisühing Grünfin teatas, et lõpetab tegevuse. “Tõesti panime kogu oma hinge ja jõu sinna sisse, et teha midagi ägedat ja väga head,” rääkis Grünfini kaasasutaja ja suuromanik Triin Hertmann Äripäevale.

Investor Triin Hertmann on üks Grünfini asutajatest. Foto: Andras Kralla

“Usun, et suutsime teha midagi väga head,” ütles Hertmann. “Lihtsalt ei ole võimalik täna piisavalt kiiresti piisavalt suureks kasvada, et see ära tasuks.”