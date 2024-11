Tagasi 28.11.24, 06:00 Pensionireformi mõju pankadele: kes sai uusi kliente, kes jäi tulust ilma? Teisest pensionisambast välja võetud raha vähendas küll tulu pankade fonditasuselt, kuid tõi juurde ka uusi laenukliente. Vabaks saanud raha kasutati kodulaenude sissemakseks, hoiuste suurendamiseks, vanade kohustuste tasumiseks.

Suurem tung teise pensionisamba raha välja võtmisele on raugenud, ütlevad pangad. Foto: Andras Kralla

Bigbanki omanik Parvel Pruunsild andis rahandusminister Jürgen Ligi kohtusse ja nõuab , et too võtaks tagasi oma ajakirjanduses öeldu ja Facebookis postitatu, kus Ligi viitavat, nagu pensionireform olnuks Pruunsillale majanduslikult kasulik ja viimane ostvat endale soodsaid seadusi.

Pruunsilla kaitsja Paul Keres ütles, et väide, nagu pensionireform oleks Bigbankile majanduslikult kasulik, on vale. Ta väitis, et Bigbanki majandustulemused näitavad, et pensionireformiga tarbimislaenude tagasimaksmine tekitas pangale hoopis kahju 650 000 euro ulatuses.

Palusime kõikidel pankadel ajas tagasi vaadata ja analüüsida, kas ja millist kasu või kahju nad teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemisest said.

Luminor ja Swedbank: uusi laenutaotlusi tuli hulgim