Krüptovarateenuse valvamine läheb finantsinspektsiooni kätte

Krüptovaraturu seadus tähendab lisaks muule, et juba väljastatud virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusload muutuvad üks hetk automaatselt kehtetuks. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et uue loa taotlemiseks on aega ülearugi, võtab praktikas see aega vähemalt 3-4 kuud, kirjutab advokaat Maria Suurna (TGS Baltic).