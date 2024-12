Tagasi 08.12.24, 18:21 Raadiohommikus: ärist Prantsusmaaga, turundusest ja Osaka maailmanäitusest Esmaspäeval räägime raadiohommikus turundusaastast, Osaka maailmanäitusest, ärisuhetest prantslastega, AIst ärianalüütikas ning ka naistest juriidilise nõustamise äris.

Tänavuse turundusaasta kokkuvõtteid ja ennustusi järgmiseks aastaks teeme koos Bigbanki turundusjuhi ja Aasta Turundustegu žürii liikme Arthur Taavetiga.

Osaka ja Ryadhi maailmanäituste teemal räägime Sihtasutuse IME juhi Andres Kasega. Kuna Andres Kask oli ka Eesti paviljoni juht Dubai Expol, siis teeme kokkuvõtte Eesti ettevõtete kogemusest Dubai maailmanäitusel.

Saatejuht Hando Sinisalu käis külas Eesti saatkonnas Pariisis ja ajas juttu suursaadikute Lembit Uibo ja Priit Pallumiga. Uurime, millised on Eesti ettevõtjate ärivõimalused Prantsusmaal ja millisena nähakse Eestit"rikaste riikide klubis" OECDs.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truuga räägime sellest, kuidas tehisintellekt muudab ärianalüütikat ja millised mõõdikud on ettevõtte tegevuse hindamisel olulised. Räägime ka, kuidas turundustegevusi mõõta ja analüüsida.

Naiste rollist juriidilise nõustamise äris teeme juttu Eesti Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeniga.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Päev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. “Kui kõigil on, siis mina enam ei taha!” Selline fenomen on majandusteaduses täitsa kaardistatud ning selle nimi on snoobi efekt. Mis see täpselt on ning mismoodi on see maailma muutnud?

Näiteks etteruttavalt võib öelda, et tänu snooblusele on Euroopa köök ja maitsetekultuur selline nagu ta on. Ning kas see sama efekt võiks mõjutada ka praegust kurikuulsat Ozempicu-moodi? Jah, see kõik on snoobi efektiga seotud. Kuulake saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Kuula SEB innovatsiooniteemalises saates, miks väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid innovatsiooni rohkem panustada ja kuidas pank saab siin neile abiks olla. Saates räägib SEB innovatsioonijuht Anette Ustal, saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal tooli on Eesti Vabariigi president Alar Karis, kellega käime läbi Eesti ja paljuski ka maailma majanduse valupunktid. Mis paneb meie majanduse kasvama, millised majanduspoliitised otsused on presidendile vastumeelt, millised on haridususku presidendi vaated haridusele ning teadus- ja arendustegevusele kärpeajastul ning kui kitsad on presidendi võimupiirid, sellest kuuleme saates.

President annab ka ettevõtjatele ühe konkreetse lubaduse. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Paljud suured tööstusettevõtted teevad pingutusi, et toota tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt, vähendada raiskamist ja valmistuda ESG-aruandluseks. Saates on külas kestliku innovatsiooni strateeg ja ESG-ekspert Anu Ruul, kellega räägime, mis ootab eri suuruses ettevõtteid ees ja jagame ka nõu.

Arutame, mida nõuab ESG juhtidelt, ja puudutame muude teemade kõrval ka kliimasoojenemist ja poliitilisi arengud. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates analüüsib esmalt Coop Panga juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann euribori muutuseid ja ettevõtluskeskkonda pankade silme läbi.

Saate teises pooles jutustab oma loo kaerajoogitootja YOOK tegevjuht Katre Kõvask. Teda intervjueerib Coop Panga äriklientide finantseerimise juht Lehar Kütt. Mõlemad ettekanded on salvestatud maakondade edukaimate ettevõtete konverentsidelt.

