Tagasi 09.12.24, 06:00 “Ei karda jumalat ega kuradit”: ehitaja petab Eesti elanikke ja ebaseaduslikult töötavaid välismaalasi Ta tutvustab ennast Jevgenina ja hakkab inimestele kohe meeldima. Eriti hinna poolest, sest ta teeb tööd mustalt ega maksa töötajatelegi palka. Kliendid jäävad rahast ilma, aga kohtu ette pole teda veel keegi suutnud saata.

Jevgeni suhtleb nii eesti kui vene keeles ja on nii tegutsenud juba aastaid, kuid tema leidmine pole lihtne isegi hoolimata sellest, et ajalehe Delovõje Vedomosti toimetajatel on temaga Facebookis kümneid ühiseid sõpru.