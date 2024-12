Tagasi 09.12.24, 14:58 Operail läks Tartu ärimeestele maksma 19 miljonit Riiklik raudteefirma Operail läks Tartu ärimeeste Uuno Lausingu ja Romet Puhki valdusfirmale maksma 19 miljonit eurot.

Operaili uued omanikud Romet Puhk ja Uuno Lausing. Foto: Jassu Hertsmann

"See on õiglane hind. Me pakkusime mõni protsent vähem," ütles hinda kuuldes raudteeärimees Oleg Ossinovski, kes samuti konkursil osales.