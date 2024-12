Tagasi 31.12.24, 18:30 Aasta esimene päev raadios: Estoni Kohver ja nipid energiasäästuks

“Äripäeva fookuse” saate fookus on räpparil, ettevõtjal ja kodukokal Estoni Kohvril. Saates räägime rahast, toidust, ärist, muusikast.

10.00 - 11.00 “Obskuurne majandus”.

Äsja lõppenud aasta jooksul on olnud saates " Obskuurne majandus " omajagu pärle. Aasta esimese päeva puhul kuulete valikut parimatest aastal 2024. eetris olnud mikrosaate osadest.

Meenutame, kuidas gladiaatorid olid ühed esimesed suunamudijad, millisest tähtkujust oli Hello Kitty ja kas kirikuõpetajana töötav inimene peab tingimata olema ka usklik. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00 - 12.00 “Kasvukursil”.

Kordussaates räägime vilepuhujate kaitse seadusest, mis on tekitanud ettevõtjates hirme võimalike alusetute ning negatiivsete kaebuste laviini üle. Saates on külas Grant Thornton Balticu õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits, juhtiv õigusnõustaja Eliis Talisainen ja Telia isikuandmete kaitse ekspert Andrus Hinrikus.

Saatejuht on Ireene Kilusk.

13.00 - 14.00 “Energiatund”.

1. jaanuaril on Venemaa elektrivõrgust lahti ühendamiseni 37 päeva ja oodata on võimalikke elektrikatkestusi ning kõrget elektri hinda. Külas on Ampere+ arendusjuht Mihhail Korb ja tudengifirma Volton Technology asutaja Tristan Agur, kes annavad soovitusi, kuidas laialdasteks elektrikatkestusteks valmis olla, milline on taastuvenergia tulevik Eestis ja kuidas neljandiku elektriarvetelt kokku hoida.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

15.00 - 16.00 “Äripäeva fookuses”.

Muidu hästi asjalikus saates oleme seekord seadnud fookuse persoonile, kes tegi möödunud aastal silmapaistvaid tegusid. Külas on koosseisu 5MIINUST räppar ja ettevõtja, lisaks investor ja kodukokk Estoni Kohver. Kohvriga räägime sellest, kui head raha on võimalik teenida Eesti muusikaäris ja uue plaadifirma alustamisest. Räägime ka Jamie Oliverist, vanaema Mildast ja toidust laiemalt. Pealekauba veel kaitseväest, lollidest ja vähemlollidest investeerimisotsustest ja jalgpallist.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.