Tagasi 12.01.25, 17:30 Raadiohommik: esimesed muljed automaksust ja ports investeerimisjutte Esmaspäevases hommikuprogrammis vaatame põhjalikumalt üle, kui palju erineb automaksu tegelikkus oodatust, räägime kõige värskematest investeerimismõtetest ning tutvume kultuuri- ja spordisündmuste sotsiaalmajandusliku mõjuga.

Esimesed vaprad on juba saanud automaksu arve, kuid mingil põhjusel ei ühti need automaksukalkulaatorite arvutustega. Uurime esmaspäevases hommikuprogrammis, mis selle põhjustas. Foto: Erik Prozes

Uue aastaga kaasnenud automaks on end juba ilmutanud esimestele õnnelikele. Räägime sellel teemal lähemalt Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuhi Meelis Telliskiviga.

Stuudiosse tuleb investor, ettevõtja ja muusik Säm, kellega räägime viimase aja investeerimistrendidest ning ka tema isiklikest eelistustest.

Investeerimisteemad Sämiga aga ei lõppe. Värskematest aktsiaturgudel toimunud muudatustest räägib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Läinud detsembris lõppes projekt, mille eesmärk oli tuua turismi ja sündmuste korraldusse rohkem andmepõhist lähenemist ning tugevdada seejuures Eesti kui turismisihtkoha mainet. Kõigest sellest räägib lähemalt telefonisilla vahendusel projekti koordinaator ja analüütik Bernard-Raafael Niitra.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. Väga kahju, aga ma pean seda saadet tutvustama üpris nõmeda klišeega, mis kõlab nii: kes meist poleks mõelnud, et võiks ära elada mitte midagi asjalikku tehes ja raha tuleb.

Aga üks jaapanlane on juba seitse aastat teinud täpselt seda ja ära elanud. Näiteks eelmisel aastal teenis ta nii oma 75 000 eurot. Mis ta siis täpselt teeb, kuulake lähemalt saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Kinnisvaraturul on põnevaid kohti ka väljaspool Eestit, kuhu siinsed investorid on oodatud. Üks selline on Dubai. Saates räägib Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik sealsetest hindadest, tootlusest ja kinnisvaraturu arengutest. Kuula, kui turvaline on osta kinnisvara Dubais ja milline know-how tuleb ostjana kasuks.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Eesti idufirmad kaasasid mullu pea 350 miljonit eurot investeeringuid, mis on viimase viie aasta kõige väikesem tulemus. Mida toob tehnoloogiasektorile alanud aasta ning kas madalamad intressimäärad ja uued valdkonnad veavad sektori uuele kasvule, küsime otsesaates Asutajate Seltsi juhatuse liikmelt Hedi Mardisoolt ja riskikapitalifondi Specialist VC asutajapartnerilt Riivo Antonilt.

Saadet juhib Janno Riispapp.

12.00‒13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”. Saates räägime ettevõtete müümisest ja ostmisest ‒ kuidas kujuneb müügihind, mis takistab enamasti tehinguni jõudmist, ja millisena paistab välisinvestorite aktiivsus Baltikumis. Veel teeme selgeks, kuidas käib tehinguprotsess ja millal on õige aeg ettevõtet osta-müüa.

Saates on külas PwC Estonia tehingute nõustamise juhtivkonsultandid Allar Karu ja Sass Karemäe. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00‒14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates kuulame salvestust ITuudiste ja Äripäeva korraldatud esimeselt AI-praktikute aastakonverentsilt, kus arutati, mida kliendid IT-ettevõtetelt tehisaru kohta küsivad. Päeva lõpetas vestlusring, milles osalesid IT-ettevõtete juhid: Juhan-Madis Pukk (Flowit), Erik Martin Vetemaa (Bilance) ja Kalle Kuusik (Tilde Eesti). Vestlust juhtis ITuudiste juht Indrek Kald.

Saate teises pooles kuuleme samalt konverentsilt tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE juhi Kirke Maari ettekannet, kuidas saada tehisaru arendamiseks rahastust.

Saate pani kokku Indrek Kald.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates räägib esmalt endine tippsportlane ja sõudja Allar Raja vastutuse võtmisest ja usalduse loomisest tippmeeskonnas. Endine olümpiasportlane toob ettekande vältel hulgaliselt näiteid enda sportlaskarjäärist. Teises pooles kuulete aga professor Anti Hamburgi ettekannet. Hamburg räägib põhjalikult, kuidas saavutada hoonete rekonstrueerimisel energiatõhusus.

Ettekanded on salvestatud mullu novembris toimunud kinnisvara korrashoiu konverentsil.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.