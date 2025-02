Tagasi 22.02.25, 15:20 Raadiohitid: Oleg Grossi läbilöök ja Liis Lassi portfell Nädala hittides tuli juttu nii investeerimisest, julgolekust, majandustulemustest kui suurettevõtja igapäevast. Lisaks kuulati huviga, mis toimub kinnisvaraturul.

“Mõnikord häirib, et kas tõesti on minu aeg ümber. Ma loodan, et veel ei ole,“ rääkis Oleg Gross saates „Läbilöök“. Foto: Andras Kralla

Nädala raadiohitid:

Eestist globaalseks kinnisvarainvestoriks: Liis Lass peab kinnisvara Tallinna vanalinnas enda pensionisambaks

Ülemaailmse haardega kinnisvarainvestori Liis Lassi portfell on laiali laotatud pea kümnesse erinevasse riiki ning tema kinnisvaraobjektide arv läheneb tempokalt sajale.

Milline on see teekond, kuidas ühest Eesti naisest on saanud globaalne investor, kuidas on tal õnnestunud ühitada oma kinnisvaraimpeerium, muusikaga seotud looming ning pereelu, milliseid õppetunde ta sellel teekonnal on saanud ning mis on need eesmärgid ja unistused, mis teda edasi innustavad tegutsema, sellest saates kuulebki. Saadet juhib Jana Saarkoppel.

Oleg Gross: ma olen lihtne mees, elan pensioni eest lahedalt ära

Lääne-Virumaa esi-ettevõtja ja hiljuti insuldi üle elanud Oleg Gross ütleb, et tervis on tal parem kui enne insulti. Siiski on Grossi ettevõtte OG Elektra tüüri suunamas nüüd tema poeg Georg.

Enda tegemistest rääkides ütleb Gross, et ta elab äärmiselt lihtsat elu. Einet võtab ta ühes OG Elektra töötajatega, järjekorras ta ei trügi ning kuus üle poole tuhande euro tal enda peale ei kulu.

Saates avab Gross, kuidas raske haigus elu uppi lõi ning räägib tööelust taandumise katsumusest ja noortele ruumi andmisest. Juttu tuleb ka päevapoliitikast, Grossi unistusest elada ajuti ka kahekorruselises silikaattellistega kortermajas ja näpuotsaga armastusest. Saatejuht on Eget Velleste.

Tarmo Tanilas: kes jäid Eesti rallist maha, vaadake Soome poole

Intervjuus arutles Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas, kuidas on USA president Donald Trump seni finantsturge mõjutanud ja kuidas võiks investor valmistuda järgmiseks neljaks aastaks, mil Trump võimul on.

Samuti tuli juttu Euroopa aktsiaturgude rallist ja tulevikuvaatest, börsifirmade tulemustehooajast ning Äripäeva ja Swedbanki investeerimismängust. Küsis Juhan Lang.

Rainer Saks: USA-l pole Ukraina peale sobingu tegemiseks jõudu

USA-l pole jõudu suruda Ukrainale peale mingit rahulepingut, ilma et Ukraina oleks sellega nõus ja oleks valmis Venemaaga läbi rääkima, on julgeolekuekspert Rainer Saks kindel.

Intervjuus rääkis Saks USA ja Venemaa esimestele läbirääkimistele järgnenud arengutest ja läbirääkimiste võimalikest tulevikustsenaariumitest. Juttu tuli valimiste võimalikkusest Ukrainas ja sellest, miks on USA Venemaale kohe präänikuid pakkuma hakanud. Küsis Juhan Lang.

Hinnakasv kinnisvaras inflatsiooni veel ei löö, aga üht-teist teha juba annab

Analüütikud ei ole selgel seisukohal, millal kinnisvara hinnakasv hakkab taaskord inflatsiooni ületama, ent sellise hetke saabumine on enam kui ootuspärane, leiab Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal . Teatud turusegmenti on üsna aktiivselt juba mõjutamas flippijad.

Turu aktiivsuse kasvu kirjeldab saate teise poole alguses kinnisvarafirma Restate analüütik Julia Linde , kes toob välja, et külgsuunas liikuval kinnisvaraturul tegutsevad taaskord üsna aktiivselt flippijad, kes noolivad kindlat tüüpi kortereid, mis juba kuu või kahe pärast tihti müüki tagasi paisatakse.

Saates räägime põhjalikumalt kinnisvarahinna dünaamikast, kõrvutame seda inflatsiooniga, peatume sellel, millised on selles valguses olnud kinnisvara reaalhinna muutused ja püüame ka natuke turu üldisele olukorrale ja aktiivsusele tuginedes teha prognoose. Fookuses on korteritehingud, eriti renoveerimist vajavate korteritega tegelevate flippijate tegevus ning hinnakujundus. Saatejuht on Lauri Leet.

Tallinna sadama juht vihjab aasta tulemustele: mahud näitavad, et tõusuks on potentsiaali

Mahud oleme välja öelnud ja nii aasta- kui ka kvartalimahud põhiäris olid üsna head, rääkis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm. "Nii et eeldused on, aga ma rohkem tõesti siin vihjata ei saa," ütles Kalm.

Juba avaldatud Tallinna Sadama tegevusmahtudes on näha tõusu pea kõikides tegevusalades. Näiteks oli konteinermahtudes tõus lausa 18%, rääkis HHLA TK esimees Riia Sillave.

Saates vihjab Tallinna Sadama juht eelmise aasta auditeerimata vahearuande tulemustele ning vastab, miks ta jaanuaris omajuhitud ettevõtte osalust portfellis kümnekordselt suurendas. Samuti räägivad Valdo Kalm ja Riia Sillave pingsalt oodatud Rail Baltica Muuga Sadama terminalist ja raudteest, kui suurt kasu see mõlemale ettevõttele tooks ning Riia Sillave avab, miks ta lahkus Rail Balticu juhi kohalt. Intervjueeris Ireene Kilusk.

