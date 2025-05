Tagasi 06.05.25, 10:53 Eesti ettevõtjatel on praegu hea võimalus Soomes firmasid üle osta Praegu otsib suur hulk Soome pereettevõtted uusi omanikke ja see annab Eesti ettevõtetele hea võimaluse naaberriigi jõukamale turule siseneda, ütles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ekspordinõunik Irene Surva-Lehtonen.

Eesti ettevõtlustegelased Helsingi börsihoones.

Foto: Andras Kralla

Surva-Lehtonen ütles intervjuus, et viimastel aastatel on üha rohkem Eesti ettevõtjaid ostnud Soome ettevõtteid ja sisenenud sel viisil turule – näiteks laevanduse, elektrotehnika, toidu- ja metallitööstuse ning IT-sektoris. Mõned on soetanud juba valmis Soome kaubamärke.