Kuidas muuta julge idee püsivaks edulooks? Tea Varrak on hariduse vallas teerajaja, kes koos meeskonnaga pani 30 aastat tagasi aluse Audentesele – erakoolile, mis tänaseks on kasvanud rahvusvaheliseks hariduskeskuseks. See lugu ei ole ainult kooli rajamisest, vaid ka visioonist, juhtimisest ja jätkusuutlikkusest – teemadest, mis on olulised ka ärimaailmas. Mis on olnud selle eduloo võtmetegurid ja mida saame sellest tänases muutuvas maailmas õppida?