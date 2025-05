Tagasi 17.05.25, 15:10 Iisrael alustas ulatuslikku pealetungi Gaza sektori vallutamiseks Iisraeli sõjavägi teatas suurpealetungi käivitamisest, et alistada Hamas ja vabastada Gazas viibivad pantvangid. ÜRO inimõiguste juhile paitab olukord genotsiidina.

Iisraeli väed on kogunud Gaza piiri äärde suure hulga soomustehnikat ning teatas suurpealetungi käivitamisest.

Foto: AFP/Scanpix

Iisraeli kaitsevägi teatas, et on mobiliseerinud väed, et vallutada Gaza sektori strateegilised piirkonnad. Kaitsevägi kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et ei lõpeta enne, kui Hamas enam ohtu ei kujuta ja kõik pantvangid on kodus.