Tagasi 04.06.25, 10:30 Enery lubab Ida-Virumaale tuulepargi kahe aastaga püsti panna Eesti ja teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide osalusega Enery Energy plaanib kahe aastaga Lüganuse valda püstitada kuni 22 tuulikuga tuulepargi. Viimasel riigi vähempakkumisel osalenud tuuleparkidest on see kardetavasti ainus, mis õigeaegselt valmib.

Enery Eesti juhatuse liige Marthen Kummer ja arenduse projektijuht Mihkel Annus seisavad projekti eest, mis lisaks 22 tuulikule tooks Ida-Virumaale ka 132 MW päikesepargi, kohalikele ettevõtetele aga odavama elektri.

Foto: Andras Kralla

Lüganuse projekt on Eneryl kõige kaugemale jõudnud tuulepark, rääkis ettevõtte juhatuse liige Marthen Kummer. Kiirust annab arendamisele tema sõnul see, et detailne planeeringulahendus töötati välja juba omavalitsuse eriplaneeringu käigus.