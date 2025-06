Tagasi 17.06.25, 12:00 Iraani-Iisraeli sõda läheb kuumemaks. "Me ei ole veel kõike näinudki" Iisrael peaminister Benjamin Netanyahu on peaaegu selgesõnaliselt öelnud, et Iisraeli eesmärk on Iraani režiim võimult kukutada, rääkis Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Indrek lepik: “Iraani režiimi muutus kui selline võiks olla loogiline lõppeesmärk, kui sa sead oma lati nii kõrgele, nagu paistab, et Iisrael on sättinud.”

Ka laiem Iisraeli iraanlastele suunatud propaganda sõnum on, et asi pole iraanlastes endis, vaid nende režiimis. "Püütakse selgitada, et asi ei ole teis ja et see mõrvarlik režiim tuleb hävitada," rääkis Lepik.