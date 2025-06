Tagasi 22.06.25, 13:58 Telia juht: me arendaks sidevõrke palju hoogsamalt, kui see on täna võimalik Eesti telekomiturg on kvaliteedilt maailma tipptase, kuid piirangute ja vastuseisu tõttu ei saa arendada Eestis sidevõrke nii, et sellest saadav kasu võimalikult paljude inimesteni jõuaks, rääkis märtsis Telia siinseks juhiks saanud Andre Visse ITuudistele.

Telia juhi Andre Visse sõnul on tegevjuhi argipäev on igav – enamasti tegeleb ta maalähedaste ja praktiliste probleemidega.

Foto: Raul Mee

Üks probleem on taristuehitus, rääkis Visse. “Tahaksime olla palju laiemalt kaetud oma mobiilileviga, näiteks mingitesse kohtadesse maste rajada, kus see on bürokraatia või kogukonna vastuseisu tõttu raskendatud.” Nii paraneks Visse sõnul teenuste kasutuskogemus päris mitmes kohas.

“Räägime näiteks transpordikoridoridest – mis on ka meediast läbi käinud – , et miks ikka ei saa Tallinnast Tartusse nii sõita, et levi ei katkeks. Aga kui sul pole võimalik selle trassi äärde uusi mobiilimaste rajada? Ja pole ka ette nähtud maanteekoridorides trasse rajades, et need mastid sinna tekivad, et see taristu seal olemas oleks,” rääkis Visse.

Ja teistpidi on see hiljem kordades kallim, kinnitas Visse. Telia ei saa panna maste riigimaale ning eraomanikega läbirääkimise probleem on, et tihti ei taheta neid oma maa peale, sõnas Visse. “See on lõputu saaga.”

