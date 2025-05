„Meil paar suurt investeeringut seisavad sellepärast, et Eestisse ei julgeta tulla,“ rääkis Äripäeva raadio saates „Tööandjate tund“ Telia juhatuse liige Kristjan Kukk . “Peame võimalikesse ohtudesse suhtuma tõsiselt, aga väljapoole rääkima rohkem sellest, mida me kõike kindluse suurendamiseks teeme – et Eesti on täitsa okei koht, kus äri edasi teha ja kuhu investeerida.“