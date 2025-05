Tagasi 19.05.25, 12:45 Tippjuht: iga ettevõtja säästetud tund süstib Eestile lisaväärtust Kui riik muutub ettevõtlusele lihtsamaks, siis iga ettevõtja ajast võidetud tund on Eestile lisaväärtus, selgitab saates “Tööandjate tund” Omniva juht Martti Kuldma.

Saatekülalised Omniva juht Martti Kuldma, Nordea Eesti juht Tiina Käsi ja Telia Eesti juhatuse liige Kristjan Kukk.

Foto: Rivo Sarapik

“See käib käsikäes kärpimisega – kui on vähem ametnikke, vähem protsesse ja regulatsioone, siis see on võit-võit-olukord. Riigile kulude kokkuhoid, teisalt kokkuhoid tööandjatele,” lisab ta.

Kui kolm juhti, kes on saates külas, tunnustavad värske valitsuse näoga ettevõtjate poole vaatamist, siis majanduse väljavaadetes on nad kaks kvartalit kasvanud majandusele vaatamata endiselt ettevaatlikud.

Miks on see nii, mida saavad ettevõtjad ja riik teha vinduvas majanduslanguses kannatada saanud Eesti konkurentsivõime parandamiseks, kuidas lahendada süvenevat töötajate puuduse kriisi ning kuidas suurendada Eesti atraktiivsust investorite silmis, sellest räägivad saates Nordea Eesti juht Tiina Käsi Omniva juht Martti Kuldma ning Telia Eesti juhatuse liige ja tööandjate keskliidu volikogu liige Kristjan Kukk

Saatejuht on Rivo Sarapik.