Tagasi 30.06.25, 10:03 Riigiprokuratuur viib Mailis Repsi kriminaalasja riigikohtusse Riigiprokuratuur palub kõrgeimal kohtuastmel anda hinnang kahele episoodile, mille puhul mõistis ringkonnakohus Mailis Repsi kas täielikult või osaliselt õigeks, teatas prokuratuur.

Mailis Reps kohtus.

Foto: Andras Kralla

Menetlust juhtiv riigiprokurör Liis Vainola ütles, et riigiprokuratuur on tänavu 4. juunil avaldatud Tallinna ringkonnakohtu otsusega valdavalt rahul, sest kaks kohtuastet on suures osas kinnitanud prokuratuuri süüdistuses esitatud seisukohti.