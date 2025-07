Tagasi 07.07.25, 10:40 Hoogsalt laienenud Piletilevi vaatab juba uue turu poole Silm on peale pandud nii Poolale, Bulgaariale kui ka laiemalt Kesk- ja Lõuna-Euroopale, rääkis Piletilevi PLG juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Kuula intervjuust Sven Nuutmanniga, mis on uuele turule sisenedes kõige keerulisem ja millised probleemid on seal tööjõuga.

Foto: Piletilevi

"Meil on eeltöö tehtud päris tugevalt ja põhjalikult, aga me ei ole tahtnud Poolasse minna uksi avama enne, kui pole kindlat tunnet, et finantseeringutega on kõik korras," rääkis Nuutmann.

Ka Rumeenias on Nuutmanni sõnul veel üks suur võimalus turul. Praegu analüüsitakse advokaatidega, kas see on konkurentsiseaduse vaatest võimalik.

Nuutmanni sõnul pole mõtet uuele turule Piletileviga siseneda, kui eesmärk pole saada turuliidriks. "Kõigil neil seitsmel turul, kus me tegutseme, oleme me suuremad kui Ticketmaster ja Eventim."

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.