Tagasi 04.07.25, 13:20 USAsse eksportiv Silen: turg on ärev, aga vaikusekabiinide nõudlus kasvab Ameerika majanduses valitseb küll teatav ärevus, kuid müük edeneb ootamatult hästi, ütleb vaikusekabiinide tootja ja USA eksportööri Sileni juht Endrus Arge. Selle taga on suur nõudlus – eriti nüüd, kui suured tehnoloogiaettevõtted, nagu Amazon, Meta ja Google, kutsuvad töötajaid tagasi kontoritesse.

Vaikuseruumide tootja Sileni juht Endrus Arge

Foto: Liis Treimann

USA müük on Silen il tänavu selges kasvutrendis. “Tempo on ausalt öeldes üllatav,” sõnas Arge.

Võrreldes eelmise aastaga on müük Ameerika Ühendriikides kasvanud ligi 70%. Kuigi USA müügi osakaal on alla viiendiku, näitab sealne kiire kasv ettevõtte jaoks, et selles turus peitub suur potentsiaal.

Arge sõnul kardeti, et USA president Donald Trumpi tollid pärsivad müüki rohkem. “Aga see segadus jäi lühikeseks ja müük hakkas taas liikuma, kui olukord natukenegi selgines,” märkis ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

USAs on tema hinnangul üldine ärevus majanduses küll tuntavam kui Euroopas, kuid just sellisel ajal on vaikusekabiinide nõudlus suur.

Endrus Arge sõnul on vaikuseboksid USAs järjest rohkem levinud just A+ klassi büroohoonetes – kohtades, kus töötajate töötingimustele pööratakse rohkem tähelepanu.

“A-klassi büroohoonetes on need lahendused selgelt trendis,” ütles Arge. “USA suured brändid – eesotsas Amazon, aga ka Meta ja Google – ütlevad: inimesed peavad tulema kontorisse tagasi. Väärtust loovad inimesed, kes on füüsiliselt koos. Isegi kui nad istuvad erinevates vaikuseboksides, on nad piisavalt lähestikku, et vajadusel koostööd teha ja arutada,” rääkis ta intervjuus.

Küsis Lauri Leet.