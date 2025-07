Tagasi 25.07.25, 13:15 Luurekeskus: paarkümmend tuhat põhjakorealast hakkavad Venemaal droone valmistama Pikas perspektiivis suudab Venemaa droonide tootmist suurendada, sest Põhja-Korea saadab sinna ligi paarkümmend tuhat töölist droone valmistama, teatas kaitseväe luurekeskus.

Ukraina välisministeeriumi ees näidatakse Iraani päritolu Shahed 136 tüüpi drooni, mida Venemaal Geran-2 nime all toodetakse.

Foto: AFP/Scanpix

Ukraina rünnakud droone tootva taristu vastu on andnud ainult väga lühiajalise efekti ja praegu võib näha, et venelaste kasutatavate eri tüüpi droonide hulk on nii rindel kui kaitse sügavuses viimasel ajal ainult suurenenud, tõdes kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.