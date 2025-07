Lightyear leidis uued miljonid Investeerimisfestivalilt

Sokk meenutas, et möödunud aasta Investeerimisfestivalil osales ta riskikapitalifondi NordicNinja juhi Rainer Sternfeldiga ja investor Marko Oologa vestluspaneelis. “Ma arvan, et eks sealt hakkas see idee formuleerima,” näeb ta tagasi vaadates. Neljapäeval teatas Lightyear, et kaasab NordicNinja eestvedamisel uues rahastusvoorus 23 miljonit dollarit.