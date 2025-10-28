Enefit Greeni pealikust uue äri tippu: esimene ülesanne on juhid palgata
Eesti Energia elektriäri ühendava ettevõtte Enefit OÜ juhiks asuv Enefit Greeni vedanud Juhan Aguraiuja saab enda alluvusse ligikaudu 630 töötajat, kuid tiimid ja nende koosseisud on alles kujundamisel.
Eesti Energia nõukogu otsusega jätkab kontserni juhatus uuest aastast senise kuue liikme asemel neljaliikmelisena ning äritegevus koondatakse kolme tütarettevõttesse: elektriäri ühendav Enefit, tööstusäri Enefit Industry ning jaotusvõrguäri Elektrilevi.
Kuigi huvirühmade vaidlustamiste tõttu liiguvad maismaatuulepargid edasi vaevaliselt, soovib aasta Enefit Greeni juhtinud Juhan Aguraiuja uue loodava ettevõtte potentsiaalse juhina nendega edasi minna.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.