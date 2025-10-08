Tagasi 08.10.25, 15:19 Enefit Greeni juht: tuulepargid edenevad vaevaliselt. Lootus on uuel ettevõttel Kuigi huvirühmade vaidlustamiste tõttu liiguvad maismaatuulepargid edasi vaevaliselt, soovib aasta Enefit Green i juhtinud Juhan Aguraiuja uue loodava ettevõtte potentsiaalse juhina nendega edasi minna.

Aasta Enefit Green i juhtinud Juhan Aguraiuja peab nentima, et Leedus läheb tuuleparkidega paremini kui Eestis.

Foto: Liis Treimann

“Leitakse võimalusi ehitusi edasi lükata,” seletab Aguraiuja saates “Energiatund”. “Arenduste tempo on kesine, Leedus on olnud parem,” tunnistab ta ausalt.

“Aga arendused on olemas ja optsioonina me neid hoiame. Kindlasti tahame seda tuleviku ärimudelis kasutada,” vihjab ta uue loodava ettevõtte Enefit OÜ ärisuundadele.

Hoolimata raskustest taastuvenergia arendamisel kandideerib Aguraiuja ka uue, loodava ettevõtte juhiks, sest teda kõnetab selle lähenemine ja ärimudel.

Intervjuus rääkis Aguraiuja veel, millal sai tema teada, et Enefit Green viiakse börsilt ära, kas ja kui palju oli talle üllatus eelkäija Avo Kärmase suhtes üles kerkinud süüdistused ning ka seda, kuidas kulges Enefit Greeni ja Sumitomo Corporationi koostöö Liivi lahe meretuulepargi planeerimisel ning kas ka Jaapani korporatsiooni üritati lahkumise osas ümber veenda. Aguraiuja räägib “Energiatunni” teises pooles.

Saate esimeses osas kõlab intervjuu võrguhaldusettevõtte Elering juhatuse liikme Erkki Sapp iga, kellega räägime uuenenud omaniku ootustest Eleringile, mille hulka käib ka konkurentsivõimelise elektri- ja gaasihinna pakkumine, samuti räägime sagedusreservide hankest ning elektrivõrgu ja välisühenduste kriisikindlusest.

Saadet juhib Lauri Leet.