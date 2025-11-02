Auto|Piloot. Renault 4 – kas suurem ja järelikult parem kui 5?

4 lõikab sugulusest hoole ja armastusega tehtud 5ga päevselgelt kasu. Seegi paneb küsima, kuskohas on need väidetavasti paremad ja seejuures palju odavamad Hiina elektriautod. Aga 4 ei mõju sama erilisena kui 5. See pole sama nägus ega sõida päris sama hästi ning selle tagareas on kõigest veidi rohkem ruumi.

Legendaarne tilk-Renault

Kui algupärane Renault 5, mille disaini elektriline uusversioon retrofuturistlikul moel matkib, oli hitt-toode, mida valmistati ligi veerand sajandi jooksul kahe põlvkonna peale kokku 5,5 miljonit eksemplari, siis mudelinimi 4 on kirjutatud veelgi suuremalt Renault’ ajalukku. Neid masinaid tehti 60ndate algusest 90ndate keskpaigani lausa üle 8 miljoni, kusjuures 4 muutus aastakümnete käigus minimaalselt.

“Vana hea” Renault 4 oli koos Volkswagen Põrnika, Mini, Fiat 500 ja Citroën 2CVga üks noist geniaalsetest rahva ratastele panemise autodest . Siinmail tuntakse seda pimeda okupatsiooniaja tõttu kahetsusväärselt vähe, kuid mitmel pool Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas sai populaarne 4 rahvalt hüüdnime. Näiteks meie põhjanaabrid kutsusid seda Tipparellu’ks ehk tilk-Renault’ks, tulenevalt reklaamist, mis väitis, et see auto vajab sõitmiseks vaid tilgakest kütust.

Te võite kolm korda arvata, kas Soome autoväljaanded on seoses “uus-neljaga” tolle hellitusnime taas käibele võtnud, hoolimata sellest, et uutmoodi 4 ei joo tilkagi bensiini.