  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 02.11.25, 10:00

Auto|Piloot. Renault 4 – kas suurem ja järelikult parem kui 5?

Vana hea “tilk-Renault” elektriline uusversioon lõikab sugulusest Renault 5ga kõvasti kasu. Oleks ainult tagaistmel rohkem ruumi…
Renault 4 tõotab olla paljude inimeste esimene elektriauto.
  • Renault 4 tõotab olla paljude inimeste esimene elektriauto.
  • Foto: Andras Kralla
Ma asun kohe asja juurde. Olles nimetanud Renault 5 viimaste aegade kõige tähelepanuväärsemaks uueks autoks, olgugi et tagarida on sel isegi väikeauto kohta kitsuke, saab selle suurema sõsara Renault 4 kohta olla vaid üks küsimus: kas see siis mitte veel parem pole?
Ratsionaalselt võttes vist ongi. Selle paari tuhande euro eest, mis samaväärse 4 eest täiendavalt välja tuleb käia, saab mitte ainult oluliselt pikema (+22 cm), vaid ka kõrgema põhjaaluse ja isteasendiga neljarattalise, milliseid ostjate põhimass selgelt eelistab.
Ent “viieka” erakordsus ei seisne praktilistes omadustes, ehkki osalt ka neis. Nagu suvel sai kirjutatud, siis 5 oli Renault karismaatilise tegevjuhi Luca de Meo lapsuke, millele pöörati erilist tähelepanu. Ning seda lisapingutust on 5 puhul päriselt tunda – alustades disainist, jätkates sõidu- ja kasutusomadustega ning lõpetades üllatavalt soodsa hinnaga.
4 lõikab sugulusest hoole ja armastusega tehtud 5ga päevselgelt kasu. Seegi paneb küsima, kuskohas on need väidetavasti paremad ja seejuures palju odavamad Hiina elektriautod. Aga 4 ei mõju sama erilisena kui 5. See pole sama nägus ega sõida päris sama hästi ning selle tagareas on kõigest veidi rohkem ruumi.
Legendaarne tilk-Renault
Kui algupärane Renault 5, mille disaini elektriline uusversioon retrofuturistlikul moel matkib, oli hitt-toode, mida valmistati ligi veerand sajandi jooksul kahe põlvkonna peale kokku 5,5 miljonit eksemplari, siis mudelinimi 4 on kirjutatud veelgi suuremalt Renault’ ajalukku. Neid masinaid tehti 60ndate algusest 90ndate keskpaigani lausa üle 8 miljoni, kusjuures 4 muutus aastakümnete käigus minimaalselt.
“Vana hea” Renault 4 oli koos Volkswagen Põrnika, Mini, Fiat 500 ja Citroën 2CVga üks noist geniaalsetest rahva ratastele panemise autodest. Siinmail tuntakse seda pimeda okupatsiooniaja tõttu kahetsusväärselt vähe, kuid mitmel pool Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas sai populaarne 4 rahvalt hüüdnime. Näiteks meie põhjanaabrid kutsusid seda Tipparellu’ks ehk tilk-Renault’ks, tulenevalt reklaamist, mis väitis, et see auto vajab sõitmiseks vaid tilgakest kütust.
Te võite kolm korda arvata, kas Soome autoväljaanded on seoses “uus-neljaga” tolle hellitusnime taas käibele võtnud, hoolimata sellest, et uutmoodi 4 ei joo tilkagi bensiini.
