Tagasi 28.07.25, 06:00 Auto|Piloot. Väike elektri-Renault on viimaste aegade kõige tähelepanuväärsem uus auto Renault 5 on silmapaistev auto ainuüksi oma disaini pärast, aga see on alles algus.

Eestis ei ütle Renault 5 nimi suurt midagi, aga 1970ndatel ja 1980ndatel oli selle nimega väikeauto vabas Euroopas totaalne hitt. Nüüd on see retrofuturistliku disainiga elektriautona tagasi.

Foto: Liis Treimann

Mõni toode on eriline ning ka klient tajub, missugune hool ja armastus selle loomisele läks.

See ei ole minu, vaid juunis ootamatult Renault’ tegevjuhi kohalt lahkumisest teatanud itaallase Luca de Meo mõte. Autofirma aktsia kukkus de Meo lahkumisuudise peale 8%, tema uue tööandja, luksuskaupade kontserni Keringi oma tõusis 12%. Pole ka ime, arvestades, et ta vedas Renault’ viie aastaga 7,3 miljardi euro suurusest kahjumist 4,3 miljardilisesse kasumisse ning samal ajal tugevdas Prantsuse margi positsiooni elektriautode turul

Armastusega tehtud eriliseks tooteks nimetas de Meo mudelit, mille eelmise juhtkonna poolt tagasi lükatud elusuuruses makett jättis talle tema teisel tööpäeval sedavõrd sügava mulje, et ta otsustas selsamal hetkel: sellise auto teemegi, täiselektrilisena. 2. juulil möödus tollest päevast viis aastat.

Tegu oli Renault’ kunagise hittväikeauto 5 retrofuturistliku disainiga uusversiooniga. Ideeautot näidati avalikkusele juba 2021. aasta alguses. Sellest sai de Meo kavandatud nn Renaulutioni ehk Renault’ elektripöörde-plaani staar. Insenerid kutsusid 5 bossi autoks ja teadsid, et laiskadele lahendustele pole selle juures kohta.

Mullu sügisel saabus elektri-5 müügile ning seda ideeautole märkimisväärselt sarnasel kujul. Nostalgiline luukpära hakkas autoajakirjanikelt süle ja seljaga kiitust pälvima ning valiti selge punktivahega Euroopa aasta autoks.

Eestisse jõudis Renault 5 E-Tech – kui pruukida selle ametlikku nime – tänavu kevadel. Ma elasin sellega nädalapäevad. Sõitsin sellega tööle ja poodi ning käisin pühade ajal riigi teises otsas ära. Kulgesin sellega nagu sooja piima joonud leeripoiss, ajades taga võimalikult pikka sõiduulatust, ja ajasin esirehvid kiirelt kurvitades kärssama. Ning oleks see vast lugu, kui ma ütleksin, et pole see 5 nii erakordne ühti. Et monsieur de Meo tegi suuri, kõlavaid sõnu ja rahvusvaheline automeedia jäigi uskuma.

Ainult et ma oleksin sel juhul valelik. Renault 5 on viimaste aegade kõige tähelepanuväärsem uus mudel. Lisahool, mis sellele osaks sai, kumab selgesti läbi. Nii mõnigi asi 5 juures on saanud parem, kui saanuks ilma täiendava pingutuseta.

Mitte lihtsalt tore

Suurepäraselt õnnestunud retrolik välimus on Renault 5 võlu puhul ainult üks, ehkki juba kaugelt silma hakkav ja inimestes nii tähtsaid esimesi emotsioone tekitav aspekt. Disain on ka lähemal vaatlusel väga kvaliteetne ning kandub sõitjateruumi stiilipuhtalt edasi. Kas või algupärast 5 matkiv ruudulise tepinguga laepolster paneb juurdlema, et keegi on sellele mõelnud, keegi lisavaeva ja -kulu vääriliseks pidanud ning keegi korralikult valmis teinud.