Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,19%292,12
  • OMX Riga−0,13%906,44
  • OMX Tallinn0,13%1 949,14
  • OMX Vilnius0,08%1 243,46
  • S&P 5000,06%6 715,35
  • DOW 300,17%46 519,72
  • Nasdaq 0,39%22 844,05
  • FTSE 1000,6%9 484,62
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,96
  • OMX Baltic0,19%292,12
  • OMX Riga−0,13%906,44
  • OMX Tallinn0,13%1 949,14
  • OMX Vilnius0,08%1 243,46
  • S&P 5000,06%6 715,35
  • DOW 300,17%46 519,72
  • Nasdaq 0,39%22 844,05
  • FTSE 1000,6%9 484,62
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,96
  • 02.10.25, 14:45

Auto|Piloot. Citroën tegi liiga taskukohase elektri-pereauto

Citroën ë-C3 Aircross rabab hinnaga… ja lendab iseenda võttest selili.
Väga ahvatleva hinnaga Citroën ë-C3 Aircross näeb kobe välja ja mahutab keskmise pere koos kodinatega kenasti ära.
  • Väga ahvatleva hinnaga Citroën ë-C3 Aircross näeb kobe välja ja mahutab keskmise pere koos kodinatega kenasti ära.
  • Foto: Karl-Eduard Salumäe
Citroën paistab nägevat, et kuivõrd autod on tempokalt kallinenud, tuleb pakkuda võimalikult taskukohaseid neljarattalisi – turuosa vedeleb maas. Igatahes on ta üllitanud mitu mudelit, mis jäävad hinnaklassi, kus tema kodumaise konkurendi Renault’ odavmargi Dacia masinad varem peaaegu üksi laiutasid.
Stellantise kontserni uuel säästuplatvormil rajanev väikeauto Citroën C3 on Dacia Sandero Stepwayst ainult natuke kõrgema alghinnaga. C3 baasil valmis omakorda ligi 40 cm pikem ja veidi maasturlikum mudel C3 Aircross, mille loojad nägid Dacia Dusterit vist uneski. Nende kahe auto välismõõtmed erinevad vaid mõne sentimeetri võrra ning hinnakirjadki on kaunis sarnased.
C3 Aircross on siiski linnamehelikum. Näiteks ei pakuta sellele nelikvedu. See-eest saab seda mõnes versioonis seitsmekohalisena, ehkki sellisena, kus kolmas istmerida sobib üksnes väikestele lastele ning pakiruumist ei jää neid istmeid kasutades kah sisuliselt midagi alles.
Veelgi põhimõttelisema erinevusena teeb Citroën nii C3st kui ka C3 Aircrossist täiselektrilist varianti – ë-C3 ja ë-C3 Aircross. Ning kui esimese hinnad stardivad elektrilise väikeauto kohta soodsast 25 000 eurost, siis oluliselt suurema särtsutoitel Aircrossi eest küsitakse vaid 400 eurot rohkem. Tipmises varustuses eksemplar maksab 28 500.
Vau! Moekat elektrilist krossoverit, mis seejuures näeb kobe välja ja mahutab keskmise pere koos kodinatega kenasti ära, enam odavamalt ei saa. Ent paraku nõuab nii suur soodsus teistpidi lõivu, mida paljud trenditeadlikudki inimesed pole kardetavasti valmis maksma.
Odav, aga mugav
Citroën ë-C3 Aircross on elektriauto, mis ei käivitu juhiistmele maandudes automaatselt. Ega ka nuppu vajutades, nagu valdav osa tänapäevaseid autosid. Selleks tuleb vana head võtit anda! Küll aga peab sõidukisse pääsemiseks võtmepuldil nuppu vajutama, sest sellevaba lahendust ei pakuta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 18.10.24, 10:00
Auto|Piloot. Dacia Duster läks edevaks kätte
Maastikuvõimekal Dacial sai kõik uus: välimus, tehnika ja isegi vist ostjad.
Uudised
  • 06.03.25, 06:00
Auto|Piloot. Proovisime kanda kinnitanud Hiina margi autosid ja leidsime hunniku hädasid
GWM on esimene Hiina automark, mis Eestis edu saavutanud, ent selle staarmudel osutub põhjalikumal tutvumisel päris väetiks ning kaks korda kallimalgi on häirivaid vigu.
Uudised
  • 27.04.21, 12:42
Arvustus. Miks ma valiksin odava Dacia kolm korda kallima "sportliku" linnamaasturi asemel
Dacia Sandero Stepway on kõige odavama automargi kõige odavama mudeli platvormtossudel versioon. Loogiline, et selle roolis libises mu mõte... vormel 1 maailmameistrile.
Uudised
  • 17.08.24, 11:00
Auto|Piloot. Suzuki Swift on väike auto suure piiks!-hädaga
Suzuki väikeauto pole kaugeltki puudusteta, ent pakub lahedat sõiduelamust. Seda aga üksnes juhul, kui enne liikuma hakkamist vaeva näha.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 15:07
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!

Hetkel kuum

Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Uudised
  • 02.10.25, 09:04
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Baltika omanik Indrek Rahumaa jätab Ivo Nikkolo kontsernile ja laseb Baltika jaemüügil pankroti välja kuulutada
Uudised
  • 02.10.25, 16:00
Baltika läks pankrotti
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko liidetakse loodava Enefit OÜga kõik elektriäriga seonduvad varad, müügid ja töötajad.
Uudised
  • 02.10.25, 15:10
Eesti Energia vahetab Enefitis juhtkonna välja
Peegelmajade äris on konkurents tihe ja valdkonda on sisenenud suured tegijad. „Nii Marriott, Hilton kui Accor Grupp on meie konkurente ära ostnud,“ ütles Ööd Grupi tegevjuht Andreas Tiik.
Saated
  • 02.10.25, 09:18
Uutmoodi majutusäri rajav ettevõtja: tulge palgatöölt ära
Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress Näeb, et kallitel hinnatasemetel on selge põhjus.
Börsiuudised
  • 02.10.25, 12:30
Tuntud mõõdik vilgutab punast: USA aktsiad kerkisid dot.comi haripunktist kallimaks
Kress: oleme selgelt pullituru faasis
Meil on oma Kasahstani partneriga leping, mis keelab neil Mayeri kaubamärki Venemaal müüa, kinnitab Eesti ettevõtte tippjuht.
Uudised
  • 02.10.25, 06:00
Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile
Kaarel Loigu töötas viimased neli aastat kuni tänavu suveni Capital Millis, nüüd läheb ta Urmas Sõõrumaa palgale.
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Kohtu hinnangul tuleks Eagle S kaptenit David Vadatškoria Gruusia kohtus üle kuulata
Soome kohus loobus Estlinki lõhkumise kohtuasja arutamisest
Peaminister Kristen Michal ja endine peaminister Mart Laar kohtumisel Stenbocki majas.
Mart Laar: meid hoiatati, aga kardan, et praegune valitsus sellest ei hooli
Maido Solovjov
Toidutööstuse juht enne viimast kvartalit: teeme käiberekordi
Kohtu hinnangul tuleks Eagle S kaptenit David Vadatškoria Gruusia kohtus üle kuulata
Soome kohus loobus Estlinki lõhkumise kohtuasja arutamisest
Riigi laenude võtmine ei taga meile majanduskasvu, vaid viib selleni, et üha suurem osa meie maksudest liigub laenuintresside tasumiseks riigist välja, kirjutab suurettevõtja Oleg Ossinovski.
Oleg Ossinovski: riigi mõttetud investeeringud tuleb külmutada
Nüüdseks Siim Nellise kätte liikunud kerisetootja Huum käivitas mõni aasta tagasi tootmise ka Kiievi külje all Brovarõs.
Funderbeamist lahkunud Huum teatas jõudsast käibekasvust
Kord suurest nahatööstusest on Eestis järel vaid killuke – nahast kotte ja jalanõusid toodavad praegu peamiselt väikeettevõtted ja nišitootjad.
Unustusse vajunud ala. Eesti on kaotamas tervet tööstusharu
Belluse üks omanik Rolf Relander
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja
Enefit Greeni juht tahab saada ka uue Enefiti juhatuse esimeheks
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
  • ST
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Berkshire sõlmis neljapäeval 9,7 miljarid dollari suuruse lepingu naftakeemiaäri ostmiseks.
Tehisintellekt tõstis USA aktsiad uute rekorditeni, kuigi valitsuse töö seiskumine võib venida
Bitcoin ületas rekordilise 120 000 dollari piiri.
Bitcoin ületas rekordilise 120 000 dollari piiri
Keemiaüksuse ostmine on märk, et Berkshire on taas suurte tehingute jahil.
Warren Buffetti Berkshire ostab 9,7 miljardi dollari eest Occidentali keemiaüksuse
Kiibitootjate väärtus tõusis 200 miljardi dollari võrra.
Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
Eesti Energia liidab Enefit Greeni enda elektrimüügi äriga
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged

Podcastid

Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
00:00
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Hommikuprogramm
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
00:00
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ruutmeetrite taga
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Fookuses: tark tööstus
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
Hommikuprogramm
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Äripäeva raamatuklubi
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 02.10.25, 09:04
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
2
Saated
  • 02.10.25, 09:18
Uutmoodi majutusäri rajav ettevõtja: tulge palgatöölt ära
3
Uudised
  • 02.10.25, 16:00
Baltika läks pankrotti
4
Uudised
  • 02.10.25, 15:10
Eesti Energia vahetab Enefitis juhtkonna välja
5
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
6
Uudised
  • 02.10.25, 06:00
Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile

Viimased uudised

Arvamused
  • 03.10.25, 12:30
Mart Laar: meid hoiatati, aga kardan, et praegune valitsus sellest ei hooli
Uudised
  • 03.10.25, 12:23
Soome kohus loobus Estlinki lõhkumise kohtuasja arutamisest
Saated
  • 03.10.25, 12:17
Soome ärikonverentsi juht meelitas kohale 1100 eestlast
Börsiuudised
  • 03.10.25, 11:13
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Arvamused
  • 03.10.25, 11:08
Oleg Ossinovski: riigi mõttetud investeeringud tuleb külmutada
Uudised
  • 03.10.25, 10:11
Enefit Greeni juht tahab saada ka uue Enefiti juhatuse esimeheks
Saated
  • 03.10.25, 10:00
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
Saated
  • 03.10.25, 09:51
Toidutööstuse juht enne viimast kvartalit: teeme käiberekordi
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025