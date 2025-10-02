Tagasi 02.10.25, 14:45 Auto|Piloot. Citroën tegi liiga taskukohase elektri-pereauto Citroën ë-C3 Aircross rabab hinnaga… ja lendab iseenda võttest selili.

Väga ahvatleva hinnaga Citroën ë-C3 Aircross näeb kobe välja ja mahutab keskmise pere koos kodinatega kenasti ära.

Foto: Karl-Eduard Salumäe

Citroën paistab nägevat, et kuivõrd autod on tempokalt kallinenud, tuleb pakkuda võimalikult taskukohaseid neljarattalisi – turuosa vedeleb maas. Igatahes on ta üllitanud mitu mudelit, mis jäävad hinnaklassi, kus tema kodumaise konkurendi Renault’ odavmargi Dacia masinad varem peaaegu üksi laiutasid.

Stellantise kontserni uuel säästuplatvormil rajanev väikeauto Citroën C3 on Dacia Sandero Stepwayst ainult natuke kõrgema alghinnaga. C3 baasil valmis omakorda ligi 40 cm pikem ja veidi maasturlikum mudel C3 Aircross, mille loojad nägid Dacia Dusterit vist uneski. Nende kahe auto välismõõtmed erinevad vaid mõne sentimeetri võrra ning hinnakirjadki on kaunis sarnased.

C3 Aircross on siiski linnamehelikum. Näiteks ei pakuta sellele nelikvedu. See-eest saab seda mõnes versioonis seitsmekohalisena, ehkki sellisena, kus kolmas istmerida sobib üksnes väikestele lastele ning pakiruumist ei jää neid istmeid kasutades kah sisuliselt midagi alles.

Veelgi põhimõttelisema erinevusena teeb Citroën nii C3st kui ka C3 Aircrossist täiselektrilist varianti – ë-C3 ja ë-C3 Aircross. Ning kui esimese hinnad stardivad elektrilise väikeauto kohta soodsast 25 000 eurost, siis oluliselt suurema särtsutoitel Aircrossi eest küsitakse vaid 400 eurot rohkem. Tipmises varustuses eksemplar maksab 28 500.

Vau! Moekat elektrilist krossoverit, mis seejuures näeb kobe välja ja mahutab keskmise pere koos kodinatega kenasti ära, enam odavamalt ei saa. Ent paraku nõuab nii suur soodsus teistpidi lõivu, mida paljud trenditeadlikudki inimesed pole kardetavasti valmis maksma.

Odav, aga mugav

Citroën ë-C3 Aircross on elektriauto, mis ei käivitu juhiistmele maandudes automaatselt. Ega ka nuppu vajutades, nagu valdav osa tänapäevaseid autosid. Selleks tuleb vana head võtit anda! Küll aga peab sõidukisse pääsemiseks võtmepuldil nuppu vajutama, sest sellevaba lahendust ei pakuta.