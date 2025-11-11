Selgus Eesti Panga uus asepresident

Ülo Kaasiku noorem vend Friedrich Kaasik meenutab üht paari aasta tagust lugu. Tema, Ülo ja üks sõber olid maal metsas matkanud ja sauna teinud. Õhtul hiljem helistas too sõber ja küsis: „Kas see on sinu vend, kellega me alles mudaste riietega metsas olime, ja juba on ta ülikonnaga „Aktuaalses kaameras”?“
Eesti majanduse jaoks on aastaid suurim probleem olnud kiire hinnatõus. Kuigi ka praegu on inflatsioon üle 4%, mis on väga kõrge, on inflatsioon probleemina vaikselt vaibumas, ütles Eesti Panga president Madis Müller.
Eesti Panga nõukogu valis senise presidendi Madis Mülleri mantlipärijaks praeguse asepresidendi Ülo Kaasiku, kes uue juhina hästi juhitud organisatsiooni lõhkuma ei hakka ning jätkab oma eelkäija kursil.
