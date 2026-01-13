Lennujaama hotelli ostjad lisasid portfelli Oru hotelli

Ettevõtja: kui nüüd oleks kindel, et kolme aasta pärast ka plaan kinnitatud saab

Tallinna linn teatas sel nädalal kesklinnas Hobujaama tänava kinnistute detailplaneeringu algatamisest pärast varasema detailplaneeringu 15 aastaks seisma jäämist, kuid alal krunte omav ettevõtja ei julge endiselt plaane teha.