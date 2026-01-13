Lennujaama hotelli ostjad lisasid portfelli Oru hotelli

Ettevõtja: kui nüüd oleks kindel, et kolme aasta pärast ka plaan kinnitatud saab
Tallinna linn teatas sel nädalal kesklinnas Hobujaama tänava kinnistute detailplaneeringu algatamisest pärast varasema detailplaneeringu 15 aastaks seisma jäämist, kuid alal krunte omav ettevõtja ei julge endiselt plaane teha.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.