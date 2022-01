Koroona ajal kuivale jäänud lennujaama hotell läks müüki

Soomlasi saabub aastavahetuseks Eesti avatud restoranidesse

Osa soomlastest on juba varem plaaninud aastavahetuse Eestis veeta, aga paljud said minekuks tõuke sellelt, et Soomes on lõbustuskohad uusaastaööl suletud.

